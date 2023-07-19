Эксперт предостерегла от частой ошибки при обработке поверхностей

Американская блогерша и эксперт по чистоте в доме Кэролайн Соломан рассказала, как нужно правильно протирать поверхности. На ее ролик с инструкциями по их обработке обратило внимание издание Daily Mirror.

«Когда мы моем поверхности, есть соблазн сразу же протереть их, но нужно немного подождать, прежде чем чистящее средство подействует», — сказала она.

Блогер отметила, что обычно эффект заметен после двух минут после нанесения. Чтобы не тратить время на ожидание, она предлагает в это время пропылесосить или помыть пол.