Эксперт предостерегла от частой ошибки при обработке поверхностей
Американская блогерша и эксперт по чистоте в доме Кэролайн Соломан рассказала, как нужно правильно протирать поверхности. На ее ролик с инструкциями по их обработке обратило внимание издание Daily Mirror.
Соломан предостерегла подписчиков от частой ошибки, которая существенно увеличивает время уборки.
«Когда мы моем поверхности, есть соблазн сразу же протереть их, но нужно немного подождать, прежде чем чистящее средство подействует», — сказала она.
Блогер отметила, что обычно эффект заметен после двух минут после нанесения. Чтобы не тратить время на ожидание, она предлагает в это время пропылесосить или помыть пол.
«Я возвращаюсь к поверхности, когда она уже красивая и чистая, заставьте средство работать за вас», — заключила Соломан.
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