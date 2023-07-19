5 вещей, которые отпугивают мужчин в квартирах женщин

Помешанные на саморазвитии дамы часто прибегают к практикам, которых боятся парни.

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Пять вещей, которые отпугивают мужчин в квартирах одиноких женщин, и, увидев которые, любой ухажёр решит ретироваться — в материале Life.

1. Мягкие игрушки

Обилие плюшей может вызвать у гостя ощущение, что он находится в детской комнате. Психически здоровый молодой человек ищет для отношений взрослого человека, а не ребёнка. Ещё один минус — мягкие игрушки отлично хранят память и энергетику предыдущих хозяев, в том числе бывших ухажёров.

2. Ловцы снов

Большинство парней считают всю эту "эзотерику" чушью, а девушек, верящих в неё, — несерьёзными дурочками. Мужчине при этом не важно, верит девушка, что ловец снов отпугивает кошмары, или же он висит просто как элемент декора.

3. Кристаллы

Многие верят, что это не просто красивые камни с особой энергетикой, но также амулеты, которые защищают хозяина и наполняют его силой. Некоторые гости, однако, могут не разделять страсти хозяйки к кристаллам.

4. Много женских фото

Галерея из своих изображений может создать ощущение, будто хозяйка дома очень увлечена собой. Если нравится держать личные фотографии в доме, не беда. Выберите несколько наиболее важных и впишите их в интерьер.

5. Надписи-аффирмации