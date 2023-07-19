Дизайнер рассказала о бюджетных способах преобразить съемное жилье

Генеральная уборка и замена старого текстиля на новый — одни из самых бюджетных способов преобразить съемное жилье. Эти и другие советы по ремонту без лишних затрат дала арендаторам архитектор и дизайнер Вероника Антелава в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Антелава рассказала, что создание уюта в съемном жилье стоит начать с генеральной уборки. Хотя некоторые арендодатели проводят ее перед заселением жильцов, при переезде стоит самостоятельно пропылесосить, помыть полы, плинтуса и почистить сантехнику. Эксперт подчеркнула важность уборки кухонной зоны: внимание к ней предупредит засоры, предотвратит появление жирного налета и других загрязнений. По словам дизайнера, при помощи таких нехитрых действий можно немного обжить новое место.

Антелава считает, что еще одним эффективным шагом для преображения арендованного жилья станет изменение цвета стен.

Также собеседница «Ленты.ру» предложила заменить домашний текстиль на новый. Шторы, ковер, покрывала и пледы — все в квартире должно отражать вкус жильцов, не напоминая о бремени аренды.