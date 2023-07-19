Как правильно выбрать раскладку на керамической плитке

При выборе плитки нужно обязательно учитывать концепцию дизайна помещения.

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Эксперт компании «Шахтинская плитка» Галина Баринова рассказала myDecor, как создать гармоничный и эстетически привлекательный интерьер.

Для современных пространств подходят плитки с рельефными геометрическими узорами. Также на них могут быть минималистичные абстрактные рисунки или нежные цветочные узоры, всё зависит от интерьера.

Также следует учитывать функциональность комнаты. Например, для ванной или кухни нужно выбрать плитку с поверхностью, которую будет легко мыть.