Июльские опасности в саду и в огороде

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области рассказали, какие вредители и болезни грядок и садов в июле проявляют себя активнее всего.

© АГРОXXI

Тля

Видео дня

Многочисленная армия вредителей, которая размножается с большой скоростью. Буквально за пару недель под охраной муравьев тля может облепить растения полностью. Поэтому бороться нужно одновременно и с муравьями, и с самой тлей. Муравьям можно ограничивать доступ на дерево с помощью ловчего пояса или же травить их химическими препаратами.

Для уничтожения тли, если с растения скоро снимать урожай, можно попробовать народные средствами или биологические препараты. Защитный период короткий, но дает возможность без опасений снять урожай. Проверенный народный способ — мыльный раствор, например. Если урожая нет и нужен результат наверняка, то следует применять системные инсектицидные препараты.

Клещи

Пускай это даже и не насекомые, но вредят они тоже очень сильно. Особенно их много в середине лета, потому что жара и сушь – это идеальные для них условия. Летом можно встретить, прежде всего, паутинного клеща. Этот мелкий вредитель может обитать на розах, плодовых деревьях, огурцах и помидорах в теплице и на многих других растениях.

Помимо паутинных клещей попадаются и другие вредные паукообразные: галловый грушевый клещ, виноградный войлочный клещ (виноградный зудень) и другие.

Клещи относятся к паукообразным, поэтому на них не действуют многие препараты от насекомых вредителей. Для борьбы с ними нужно применять отдельную группу химикатов – акарициды.

Гусеницы

Гусеницы являются злостными вредителями сада и огорода. Это прежде всего гусеницы белянки капустной, листовертки, плодожорки, луковая моль, различные совки.

Стоит иметь в виду, что гусеницы – это все-таки насекомые и бороться с ними можно теми же инсектицидными препаратами, что и с тлей.

Заболевания садовых растений

В июле не только вредители наносят ущерб садам и огородам. Развиваются заболевания, особенно в зарослях и плохо проветриваемых теплицах. Чаще всего это грибковые болезни – им тоже нравится тепло и влажность, особенно комфортные условия создаются для них в теплые, дождливые периоды.

Грибковые заболевания сада и огорода это:

1. Фитофтороз – часто повреждает пасленовые культуры;

2. Мучнистые и ложные мучнистые росы – встречаются на розах, плодовых деревьях, винограде, бахчевых культурах;

3. Альтернариоз может поражать тыквенные культуры, крестоцветные;

4. Ржавчина – заболевания груши, смородины;

5. Парша на плодовых деревьях;

6. Клястероспориоз на косточковых плодовых культурах.