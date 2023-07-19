$90.69+0.27102.03+0.38

Перечислены три главных правила стирки одежды

Генеральный менеджер прачечной One Less Thing Эмма Рострон перечислила три главных правила стирки одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Перечислены три главных правила стирки одежды
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка напомнила, что перед очищением белье необходимо сортировать по цвету и типу ткани.

«Это поможет вам избежать окрашивания и сохранит прежний вид изделия, поскольку неправильно подобранный температурный режим может вызвать усадку или выцветание. Так, если стирать красную одежду с белой, например, при горячей стирке, все может стать розовым», — предупредила она, порекомендовав также пользоваться специальными салфетками, которые позволяют сохранить исходный оттенок ткани.

Кроме того, Рострон уточнила, что стиральную машину нельзя перегружать.

«Перегрузка машины вынуждает вещи тереться друг о друга, что может привести к их более быстрому износу», — объяснила собеседница издания.

Среди прочего, эксперт посоветовала использовать правильное количество моющего средства в соответствии с требованиями на упаковке.

«Как правило, для сильно загрязненной одежды или больших объемов белья требуется больше, а для слабозагрязненной, деликатной или малой загрузки — меньше», — заключила Рострон.

Ранее директор компании по обработке заказов прачечных и химчисток Деян Димитров назвал четыре типа вещей, которые необходимо стирать вручную. В первую очередь эксперт внес в список галстуки. Среди прочего, собеседник издания напомнил о нижнем белье.