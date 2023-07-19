Перечислены три главных правила стирки одежды

«Это поможет вам избежать окрашивания и сохранит прежний вид изделия, поскольку неправильно подобранный температурный режим может вызвать усадку или выцветание. Так, если стирать красную одежду с белой, например, при горячей стирке, все может стать розовым», — предупредила она, порекомендовав также пользоваться специальными салфетками, которые позволяют сохранить исходный оттенок ткани.