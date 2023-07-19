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Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена
© Lenta.ru

Эксперты отметили, что колорадский жук является одним из самых злостных вредителей на участке. Для того чтобы избавиться от него, они посоветовали высадить вокруг участка и между рядами картофеля одно или несколько растений, которые будут отпугивать насекомых. Среди них — шалфей, хрен, чеснок, лук, фасоль. Кроме того, колорадский жук не переносит соседства с такими растениями, как кориандр, тимьян, бархатцы.

В июле дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью отвара из чистотела. Для его приготовления понадобится добавить в литр воды 200-300 граммов чистотела, довести воду до кипения, после чего варить еще 15 минут, а затем остудить и процедить.