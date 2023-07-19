Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена

Эксперты отметили, что колорадский жук является одним из самых злостных вредителей на участке. Для того чтобы избавиться от него, они посоветовали высадить вокруг участка и между рядами картофеля одно или несколько растений, которые будут отпугивать насекомых. Среди них — шалфей, хрен, чеснок, лук, фасоль. Кроме того, колорадский жук не переносит соседства с такими растениями, как кориандр, тимьян, бархатцы.