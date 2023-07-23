6 вещей, которые опасно чистить уксусом

Многие хозяйки годами прибегают к помощи уксуса во время уборки. И неспроста: этот бюджетный продукт в некоторых случаях может заменить целый набор дорогостоящих средств для уборки.

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В частности, при помощи уксуса можно почистить посудомоечную машину, ковры, полотенца, помыть окна и даже удалить следы от клея.

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Однако иногда уксус может навредить. Подробнее о предметах, которые нельзя чистить уксусом – в материале "Рамблера".

Гранитные и мраморные столешницы

Эти детали интерьера выглядят крайне эффектно, но вместе с тем требуют определенного ухода. Уксус может повредить поверхность камня, поэтому в данном случае для уборки стоит использовать теплую воду и мягкое средство для мытья посуды.

Утюг

Пытаясь почистить утюг, многие заливают уксус в контейнер для воды – и это большая ошибка. Такое действие может привести утюг в негодность, ведь уксус повреждает внутренние детали техники. Чтобы утюг прослужил как можно дольше, выливайте воду после каждого использования и очищайте устройство согласно инструкции.

Каменные полы

Точно так же, как в случае с гранитом и мрамором, уксус наносит вред и прочим каменным поверхностям. Все дело в кислотности средства (именно поэтому лимон в такой уборке также противопоказан). Лучше всего мыть каменные полы специальным мылом для камня или мягким средством для мытья посуды.

Паркет из твердых пород древесины

Твердые породы древесины могут быть весьма прихотливы во время уборки. Именно поэтому опытные хозяйки используют специальное чистящее средство для данной поверхности. Если вам все же хочется поэкспериментировать с уксусом, следует разбавить его водой в соотношении 0,5 стакана уксуса на четыре литра воды.

Въевшиеся пятна на ткани

Существует ряд трудновыводимых пятен, которые моментально впитываются в ткань и не реагируют на кислоту. К таким загрязнениям относятся пятна от травы, чернил, мороженого и крови. Эффективнее всего обработать данные загрязнения пятновыводителем, а после постирать порошком с энзимами в составе.

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