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Как понять, что кошка заболела: 4 признака

Болезнь домашнего животного может стать серьезным испытанием для хозяина. Кошка не может показать лапой, где конкретно у нее болит и сказать, что она себя плохо чувствует. Поэтому владельцу нужно постоянно следить за поведением питомца.

Как понять, что кошка заболела: 4 признака
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О том, какие признаки предупреждают о том, что кошка заболела, — в материале “Рамблера”.

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Смена аппетита

Отказ от корма может случиться по нескольким причинам и они не всегда связаны с болезнями. Питомцу может не нравиться корм или миска. Предложите ему другую еду или лакомство: если кот отказался и от него, то стоит начать бить тревогу. Кошки могут перестать есть из-за инфекций, проблем с зубами и желудком. Также отказ от еды может быть спровоцирован проглатыванием инородного предмета.

Если кошка ест много — это тоже плохой знак. Особенно, если аппетит увеличился, а в весе питомец не прибавляет. Этот симптом может быть признаком наличия глистов или появления диабета.

Появление уплотнений

Довольно часто во время игр с питомцем владелец может нащупать уплотнение у кошки. Как правило, это проявляется именно таким способом. Если вы нащупали шишку, то это может быть признаком злокачественной опухоли. В таком случае не стоит откладывать поход к ветеринару, ведь чем раньше вы начнете лечение, тем больше вероятность ремиссии.

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Сильная рвота

Коты могут срыгивать корм от переедания или комки шерсти. Если это происходит редко, то причин для волнения нет. Однако если рвота не прекращается и появляется регулярно, то причина может быть в отравлении или заболевании ЖКТ. Даже если питомец отравился, все равно стоит посетить врача. Он установит точный диагноз, проведет необходимые процедуры, а также даст рекомендации на случай повторного отравления.

Изменение поведения

Изменения в поведении кота могут говорить о его плохом самочувствии. И об этом никто не может сказать, кроме хозяина животного. Поэтому если вы понимаете, что с кошкой что-то не так, то лучше отдельно показать ее ветеринару. Он проведет общие обследования, анализы и скажет, что можно сделать. Иногда вялость может появиться из-за заболевания, а иногда — из-за стресса. Такое случается, если кошка переехала в новый дом, вернулась из нового путешествия или просто реагирует на смену погоды.

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