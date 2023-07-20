Как понять, что кошка заболела: 4 признака

Болезнь домашнего животного может стать серьезным испытанием для хозяина. Кошка не может показать лапой, где конкретно у нее болит и сказать, что она себя плохо чувствует. Поэтому владельцу нужно постоянно следить за поведением питомца.

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О том, какие признаки предупреждают о том, что кошка заболела, — в материале “Рамблера”.

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Смена аппетита

Отказ от корма может случиться по нескольким причинам и они не всегда связаны с болезнями. Питомцу может не нравиться корм или миска. Предложите ему другую еду или лакомство: если кот отказался и от него, то стоит начать бить тревогу. Кошки могут перестать есть из-за инфекций, проблем с зубами и желудком. Также отказ от еды может быть спровоцирован проглатыванием инородного предмета.

Если кошка ест много — это тоже плохой знак. Особенно, если аппетит увеличился, а в весе питомец не прибавляет. Этот симптом может быть признаком наличия глистов или появления диабета.

Появление уплотнений

Довольно часто во время игр с питомцем владелец может нащупать уплотнение у кошки. Как правило, это проявляется именно таким способом. Если вы нащупали шишку, то это может быть признаком злокачественной опухоли. В таком случае не стоит откладывать поход к ветеринару, ведь чем раньше вы начнете лечение, тем больше вероятность ремиссии.

Сильная рвота

Коты могут срыгивать корм от переедания или комки шерсти. Если это происходит редко, то причин для волнения нет. Однако если рвота не прекращается и появляется регулярно, то причина может быть в отравлении или заболевании ЖКТ. Даже если питомец отравился, все равно стоит посетить врача. Он установит точный диагноз, проведет необходимые процедуры, а также даст рекомендации на случай повторного отравления.

Изменение поведения