7 пищевых отбросов, которые нельзя выкидывать в раковину

Если вы вызываете сантехника стабильно раз в несколько месяцев, скорее всего вы нередко смываете пищевые отходы в раковину.

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И если одни проходят незамеченными, то другие беспощадно засоряют слив.

Подробнее об отходах, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в раковину – в материале "Рамблера".

Макароны

Вспомните, как часто вы избавлялись от прилипших к кастрюле макарон при помощи воды, сливая их в раковину. Вот только макароны разбухают в воде и моментально засоряют слив. То же самое касается риса.

Кости

Кости в сливе особенно опасны в той раковине, где отсутствует измельчитель. Однако, даже если он имеется, кости нередко обходят его стороной и провоцируют засоры. Именно поэтому кости следует выбрасывать в мусорное ведро и никак иначе.

Жир

Казалось бы, жир – это жидкая субстанция, как она может привести к засору? Однако жир, вылитый из сковородки в раковину, провоцирует засоры не хуже макарон и костей. Не поленитесь утилизировать его другим способом, и раковина непременно вас отблагодарит.

Кофейная гуща и чайная заварка

Мельчайшие крупинки любимых напитков накапливаются на внутренних стенках труб. Месяцами вы можете даже не догадываться о том, что в сливе постепенно образуется засор, но рано или поздно он даст о себе знать.

Картофельные очистки

Картофель богат крахмалом, и его кожура – не исключение. Находясь в воде крахмал начинает выходить из продукта, что неизменно приводит к засорам. Осторожнее следует быть со всеми крахмалистыми овощами, в числе которых также фасоль, горох и другие бобовые.

Фруктовые и ягодные косточки

В борьбе с косточками не поможет даже измельчитель. Остатки от сочных плодов осядут в трубах и спустя время вызовут засор в самый неподходящий момент. Если вы все еще выкидываете косточки в раковину, самое время отказаться от этой привычки.

Яичная скорлупа