7 пищевых отбросов, которые нельзя выкидывать в раковину
Если вы вызываете сантехника стабильно раз в несколько месяцев, скорее всего вы нередко смываете пищевые отходы в раковину.
И если одни проходят незамеченными, то другие беспощадно засоряют слив.
Подробнее об отходах, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в раковину – в материале "Рамблера".
Макароны
Вспомните, как часто вы избавлялись от прилипших к кастрюле макарон при помощи воды, сливая их в раковину. Вот только макароны разбухают в воде и моментально засоряют слив. То же самое касается риса.
Кости
Кости в сливе особенно опасны в той раковине, где отсутствует измельчитель. Однако, даже если он имеется, кости нередко обходят его стороной и провоцируют засоры. Именно поэтому кости следует выбрасывать в мусорное ведро и никак иначе.
Жир
Казалось бы, жир – это жидкая субстанция, как она может привести к засору? Однако жир, вылитый из сковородки в раковину, провоцирует засоры не хуже макарон и костей. Не поленитесь утилизировать его другим способом, и раковина непременно вас отблагодарит.
Кофейная гуща и чайная заварка
Мельчайшие крупинки любимых напитков накапливаются на внутренних стенках труб. Месяцами вы можете даже не догадываться о том, что в сливе постепенно образуется засор, но рано или поздно он даст о себе знать.
Картофельные очистки
Картофель богат крахмалом, и его кожура – не исключение. Находясь в воде крахмал начинает выходить из продукта, что неизменно приводит к засорам. Осторожнее следует быть со всеми крахмалистыми овощами, в числе которых также фасоль, горох и другие бобовые.
Фруктовые и ягодные косточки
В борьбе с косточками не поможет даже измельчитель. Остатки от сочных плодов осядут в трубах и спустя время вызовут засор в самый неподходящий момент. Если вы все еще выкидываете косточки в раковину, самое время отказаться от этой привычки.
Яичная скорлупа
Чистить яйца, выкидывая скорлупу в раковину, весьма удобно. Но после этого важно собрать скорлупу и отправить ее в мусорное ведро. В противном случае, очень скоро вы столкнетесь с серьезным засором.