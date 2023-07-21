Как избавиться от ос на даче: безопасные способы

Осы на даче могут стать проблемой в период созревания фруктов, а именно в июле и августе. Именно в эти летние месяцы насекомые привлекаются на сладкие запахи и могут мешать не только урожаю, но и отдыхающим.

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Наиболее эффективный способ избавления от ос — ядохимикаты, но их использование может быть опасно для огорода и людей. Поэтому в материале “Рамблера” собраны безопасные способы истребления насекомых.

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Как нужно действовать

Несколько особей на участке еще не говорит о нашествии ,но если их становится больше, то нужно начать предпринимать меры. Начать нужно с поиска их гнезда. Вполне вероятно, что на вашем участке был построен целый улей. Обычно осы селятся в хозяйственных постройках, которые никто не использует, в труднодоступных местах. Посмотрите под крышей, по углам и в обшивке стен. Если найти гнездо не получилось, поставьте приманку с фруктами и отследите, куда осы несут их кусочки.

В случае если гнездо находится на участке, его нужно уничтожить. Не забудьте надеть защиту перед тем, как начнете контактировать с осами.

Ведро с водой

Возьмите большое ведро с водой, которое покроет весь улей. Поднимитесь на стремянку и закройте ведром все жилище ос. Важно сделать так, чтобы между ведром и крышей или стеной не было щелей, иначе пчелы могут вылететь и атаковать. Емкость нужно прикрепить так, чтобы она хорошо держалась. После этого продержите улей в воде два-три дня.

Ядовитая жидкость

Подготовьте любую сладкую жидкость, которая приманит ос. Можно развести сахар или варенье в воде. После этого добавьте в воду борную кислоту и тщательно перемешайте. Возьмите плоскую емкость, например, пластиковую тарелку или крышку и налейте туда отравленную приманку. Ее можно расставить по всему участку. Однако сделать это нужно так, чтобы до сладкой воды не добрались домашние животные или дети, иначе они тоже могут отравиться.

Ловушка из бутылки