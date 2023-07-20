Цветы, которые можно не поливать, пока вы в отпуске

Они отлично переживут пару недель без ухода.

© WomanHit.ru

Если вы часто путешествуете, но хотите, чтобы домашние цветы не погибали, пока вас нет дома, выбирайте растения, которые отлично проживут без полива пару недель.

Видео дня

Долларовое дерево

Замиокулькас — большое дерево, которое способно украсить любой интерьер. Оно очень быстро растет, отлично смотрится на подоконнике и на полу. При этом долларовое дерево не требует ни специального ухода, ни частого полива. Летом его достаточно поливать раз в полторы недели, зимой — раз в три. При этом и без воды замиокулькас проживет некоторое время. А еще эзотерики считают, что появление в доме этого дерева сулит финансовое благополучие.

Суккуленты

В последние годы эти растения стали очень популярными. И на это множество причин: они стильно смотрятся, не требуют солнечного света, их можно поставить на стол или на окно. При этом суккуленты можно поливать один раз в несколько недель. Важно, чтобы вода не попадала на листочки, иначе суккуленты быстро загниют. Не опрыскивайте их, а лейте воду только на корни аккуратно, тонкой струйкой.

Сингониум

Он относится к тому же семейству, что и замиокулькас. Листочки этого растения имеют симпатичную форму, напоминающую крылья бабочки. При этом в зависимости от освещения они могут менять цвет: от совсем зеленых до почти белых с зеленоватыми прожилками.

Сингониум можно обильно полить и оставить на пару недель, он не завянет и не сгниет. Однако зимой цветок потребует подсветки.

Хамедорея

Эта симпатичная пальма — идеальный вариант для тех, кто не чувствует себя успешным цветоводом. Растение можно расположить в глубине комнаты или на окне, а если собираетесь в отпуск, пальму нужно хорошо полить. Оно не засохнет даже за пару недель.

Зимой, когда в квартирах включено отопление, рядом с хамедореей стоит поставить увлажнитель. Кстати, эта пальма быстро растет и может достигать почти двух метров в высоту. Но чаще пальма дорастает до одного метра, а затем увеличивается в ширину.

К цветам, которые можно оставить без внимания на время путешествия, относится драцена, монстера и фикус.

Но, если у вас есть более капризные растения, обеспечьте им капельный полив, пока будете в отъезде.