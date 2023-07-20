Цветы, которые можно не поливать, пока вы в отпуске
Они отлично переживут пару недель без ухода.
Если вы часто путешествуете, но хотите, чтобы домашние цветы не погибали, пока вас нет дома, выбирайте растения, которые отлично проживут без полива пару недель.
Долларовое дерево
Замиокулькас — большое дерево, которое способно украсить любой интерьер. Оно очень быстро растет, отлично смотрится на подоконнике и на полу. При этом долларовое дерево не требует ни специального ухода, ни частого полива. Летом его достаточно поливать раз в полторы недели, зимой — раз в три. При этом и без воды замиокулькас проживет некоторое время. А еще эзотерики считают, что появление в доме этого дерева сулит финансовое благополучие.
Суккуленты
В последние годы эти растения стали очень популярными. И на это множество причин: они стильно смотрятся, не требуют солнечного света, их можно поставить на стол или на окно. При этом суккуленты можно поливать один раз в несколько недель. Важно, чтобы вода не попадала на листочки, иначе суккуленты быстро загниют. Не опрыскивайте их, а лейте воду только на корни аккуратно, тонкой струйкой.
Сингониум
Он относится к тому же семейству, что и замиокулькас. Листочки этого растения имеют симпатичную форму, напоминающую крылья бабочки. При этом в зависимости от освещения они могут менять цвет: от совсем зеленых до почти белых с зеленоватыми прожилками.
Сингониум можно обильно полить и оставить на пару недель, он не завянет и не сгниет. Однако зимой цветок потребует подсветки.
Хамедорея
Эта симпатичная пальма — идеальный вариант для тех, кто не чувствует себя успешным цветоводом. Растение можно расположить в глубине комнаты или на окне, а если собираетесь в отпуск, пальму нужно хорошо полить. Оно не засохнет даже за пару недель.
Зимой, когда в квартирах включено отопление, рядом с хамедореей стоит поставить увлажнитель. Кстати, эта пальма быстро растет и может достигать почти двух метров в высоту. Но чаще пальма дорастает до одного метра, а затем увеличивается в ширину.
К цветам, которые можно оставить без внимания на время путешествия, относится драцена, монстера и фикус.
Но, если у вас есть более капризные растения, обеспечьте им капельный полив, пока будете в отъезде.
Для этого расставьте цветы вокруг большой кастрюли с водой, протяните в каждый горшок свернутую в трубочку ленту ткани, а второй ее конец погрузите в кастрюлю. Так растение понемногу будет получать влагу на протяжении долгого времени.