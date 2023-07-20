Химик назвал простой способ очистки чайника от накипи

Пить воду из чайника, покрытого ржавчиной или накипью, небезопасно для здоровья. При этом очистить емкость от налета с использованием бытовой химии удается далеко не всегда. Но простой и эффективный способ все же есть. О нем «Вечерней Москве» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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Эксперт сразу предупредил: использовать газировку или уксус для очистки чайника не стоит.

— Уксус может разъесть металл нагревателя, а газировка полностью растворить накипь не сможет (из-за недостаточного количества фосфорной кислоты), а против ржавчины вообще бесполезна, — сказал Дорохов.

Как отмечает химик, единственное домашнее средство, пригодное для борьбы с налетом на стенках чайника, — лимонная кислота. Так, на стандартный двухлитровый чайник потребуется 50 граммов этого вещества.

Схема очистки максимально проста:

Насыпьте в чайник необходимое количество лимонной кислоты (исходя из пропорции 50 граммов порошка на два литра емкости).

Залейте чайник холодной водой.

Прокипятите воду, а затем оставьте чайник на 10–15 минут.

Слейте содержимое чайника и несколько раз промойте его чистой водой.

При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.

— Обычно даже для самой толстой накипи хватает двукратного кипячения с лимонной кислотой, — подчеркнул Дорохов.