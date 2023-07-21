Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью чеснока

Эксперты отметили, что слизни могут атаковать листья, цветы и стебли растений, при этом избавиться от них порой бывает достаточно трудно. Для борьбы с вредителями они посоветовали залить целый чеснок литром воды, довести до кипения, а затем варить еще 20 минут. Вареный чеснок понадобится растолочь, после чего получившееся средство нужно слегка разбавить водой. С этого момента им можно опрыскивать растения — специфический запах будет отпугивать слизней.