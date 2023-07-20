Назван простой кухонный предмет, вызывающий 13 смертельных заболеваний

На обычной кухне, которой регулярно пользуются все члены семьи, обитает огромное количество всевозможных бактерий. Британский микробиолог Примроуз Фристоун назвала несколько смертельных недугов, которые может вызывать такой привычный кухонный предмет, как обычное полотенце.

Находящиеся на полотенце микроорганизмы могут стать причиной развития инфекции дыхательных путей, кожной инфекции, инфекции мочевыводящих путей, сердечной инфекции, глазной инфекции, легочной инфекции и многих других смертельно опасных недугов.

По словам Фристоун, основная причина появления такого количества болезнетворных микробов заключается в том, что полотенца впитывают много влаги, а затем остаются лежать где-нибудь в углу мокрыми и скомканными. Именно постоянная сырость формирует идеальную среду для развития целых колоний бактерий.

Для защиты своего здоровья микробиолог рекомендует сушить полотенца после каждого использования, передает The Sun.