Блохи у собак – симптомы и как вывести

На земле существует огромное множество различных паразитических форм жизни, о большинстве из них мы даже и не задумываемся. Но кто не слышал о блохах?

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Блохи у собак – серьезная проблема как для самих животных, так и для владельцев, поскольку эти паразиты способны причинять невыносимый дискомфорт и довольно-таки заразны.

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В этой статье вы найдете подробные ответы на вопросы: как вывести блох у собаки, по каким признакам можно понять, что они есть, как и чем лечить питомца, как профилактировать появление паразитов.

Главное о собачьих блохах Блохи – кровососущие насекомые, взрослые особи которых паразитируют на животных, а яйца и личинки обильно распространяются по различным поверхностям, особенно в местах частого нахождения жертвы. Вредители способны заражать собак глистами, вызывать анемию, сильный зуд и аллергическую реакцию.

Для заражения собаки необязательно наличие больных сородичей или других животных. Заразиться может и песик, не знающий выгула, потому что блох можно принести извне на одежде и обуви.

Понять, что у собаки есть блохи, можно, заметив постоянный зуд и беспокойство питомца, а также обнаружив самих насекомых и их экскременты на животном или вокруг него.

Чтобы избавиться от паразитов, нужно выбрать подходящее питомцу и вам средство, применить его и следить за поддержанием эффекта в течение летнего и межсезонного периода. В некоторых случаях необходима обработка помещения.

Для обработки можно применять репелленты или инсектициды. Препараты могут содержаться в таблетках, каплях, спреях, растворах, шампунях и ошейниках, и у каждого вида есть свои нюансы, с которыми лучше ознакомиться заранее.

Чтобы избавиться от блох у собак при помощи спреев, растворов и капель на холку нежелательно мыть питомца три дня до и после процедуры. Таблетку нельзя давать питомцу с рвотой. Ошейники и капли непосредственно должны контактировать с кожей, а вспененный шампунь наносят на все тело, кроме глаз и пасти.

Профилактика заболевания – это постоянные обработки. Можно подобрать средства длительного действия или капать капли ежемесячно, выбор за владельцем.

В чем опасность блох?

Взрослые блохи являются облигатными паразитами, их ротовой аппарат не способен принимать иную пищу кроме крови и специализирован на прокалывании кожи и кровеносных сосудов. Важно понимать, что блохи не постоянные обитатели шерстного покрова и кожи собак и легко выживают без своего носителя.

Для увеличения популяции самка разбрасывает яйца небольшими партиями в окружающую среду, но может откладывать их и на коже своей жертвы. Из яиц за пару недель вылупляются личинки, несколько раз линяют, а все это время питаются или переваренной кровью из фекалий взрослых особей паразитов, или иными органическими остатками, в зависимости от вида. После линек личинки окукливаются и перерождаются во взрослую особь, это завершающая стадия жизненного цикла насекомого.

А какие опасности несут эти мелкие кровососущие насекомые?

На самом деле собаке заражение может грозить целым списком неприятностей:

Гельминтозы. Поглощая блох при выкусывании, питомцы могут заразиться дипилидией – ленточным червем, достигающим в длину до 40 см.

Анемия. Массивная инфестация блохами в запущенных случаях может приводить к малокровию.

Аллергия. Аллергическая реакция на слюну блох нередко влечет за собой аллергический дерматит. Животное покрывается корками и расчесами, его кожа постоянно зудит, а шерсть выпадает. Ко всему прочему может присоединиться и вторичная инфекция, что осложняет лечение блох у собак.

Постоянный дискомфорт. Укус блохи весьма болезненный, особенно если паразитов много, и кусают они постоянно. Если понаблюдать за зараженной собакой какое-то время, то можно заметить, что несчастное животное не может расслабиться и даже во сне вынужденно чесаться и искать зубами обидчиков.

Заразность. Множество блошиных видов при всем разнообразии не очень специфично, а это значит, что блохи ежей, мышей или птиц не побрезгуют кровью обычного пса.

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Как происходит заражение?

Даже если вам кажется, что на коже животного нет свободного места от паразитов, на деле это самая малая часть популяции насекомых. Большинство блох находится в стадии яйца, личинки или куколки, и проживает в местах обитания собак или других животных. Чаще всего это щели полов, мягкая мебель, сено, подстилки, норы, подвалы и прочие места, не подвергающиеся регулярной уборке. И заразиться может даже абсолютно домашний песик, не знающий улицы, потому что человек прошелся по местам скопления паразитов и те зацепились за его одежду.

Нередко колонии блох атакуют жителей целых подъездов и даже домов.

Они активно размножаются в подвале или другом подсобном помещении. Насекомые с легкостью преодолевают входные двери и беспрепятственно распространяются вверх по этажам.

Не исключена и передача паразита от одного животного к другому, поэтому так важно обрабатывать питомца перед посещением выставок, ветеринарных клиник или накануне заезда в зоогостиницу.

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Как понять, что у собаки блохи?

Если ваш питомец без конца чешется, выкусывает шерсть и даже поскуливает или вскрикивает – вероятно, у него появились блохи. Вы можете раздвинуть шерсть или приглядеться к коже в наименее опушенных участках тела, таких как паховая зона или область подмышек. Насекомые выглядят достаточно узнаваемо, и их не очень сложно заметить. Ещё один способ – вычесть собаку над ванной или светлым полом. Насекомые оставляют фекалии, которые при вычесывании ссыпаются на пол, а если намочить те водой, то появляются красноватые разводы.

Итак, по каким признакам можно узнать, есть ли у собаки блохи:

Постоянный зуд и беспокойство, попытки что-то найти и выкусить из шерсти;

На теле животного замечены эти паразиты или их красноватые экскременты;

У собаки есть расчесы и проблемы с кожей;

После вычесывания вы обнаружили фекалии насекомых, которые окрашивают воду в красный цвет.

Если вы сомневаетесь, есть ли у собаки блохи, всегда можно обратиться за помощью в клинику. Ветеринарный врач тщательно осматривает питомца и отмечает кожные поражения. Нередко от укусов блох у чувствительных животных остаются следы, припухлости и раздражения. Для выявления блох опытному врачу достаточно обычного осмотра и никакой другой диагностики не требуется.

Как выглядят блохи у собак?

На любимцах способно паразитировать немалое количество кровососущих насекомых, но самый распространенный и узнаваемый отряд из них – это блохи. Обладая специфической внешностью и своеобразной «славой», эти насекомые известны многим людям чуть ли не со школьного возраста.

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Как вывести блох у собаки?

Чтобы эффективно избавить своего питомца от паразитов, необходимо использовать проверенные и безопасные средства для обработки не только самого животного, но и окружающей среды. Мы настоятельно не рекомендуем прибегать к народным методам и не использовать различные травяные отвары, настойки и прочие средства, ввиду немалого риска развития аллергической или токсической реакции у собаки, а также возможной малоэффективности этих способов.

Для того, чтобы вывести блох у собаки нужно сделать следующее:

Выберите подходящее средство для обработки собаки. В ветеринарных клиниках и аптеках выбор довольно разнообразен. В настоящее время противоблошиным эффектом обладают даже таблетки, а ещё есть капли, спреи, ошейники и шампуни. В случае затруднений вы всегда можете посоветоваться с вашим ветеринаром, а также ознакомиться с отзывами о конкретной марке. Обработайте питомца. Заранее внимательно прочтите инструкцию к препарату и пошагово выполните все указанные в ней действия. Обратите внимание, что у некоторых средств есть ограничения в купании питомца за несколько дней до и после обработки. Обработайте помещение и места отдыха собаки. Большинство средств для обработки помещений – это растворы, которые необходимо разводить в воде. Обязательно учтите все правила по обращению с химическим веществом, вероятно, необходимо будет очистить помещение от домочадцев на время обработки и пользоваться средствами защиты. Ведите дневник обработок. К сожалению, разовых мероприятий для освобождения собаки от блох навсегда недостаточно. Животное может заразиться ими на прогулке или они снова «приедут» на одежде или обуви в ваш дом. Именно поэтому мы рекомендуем обрабатывать питомца от блох регулярно и на постоянной основе как минимум в течение всего теплого сезона. Для питомцев с выявленной аллергией на блох зачастую требуются круглогодичные обработки.

Средства для лечения блох у собак

Огромное количество разнообразных средств для обработки животных от наружных паразитов сбивает с толку не только рядового владельца собаки. А список препаратов от собачьих блох еще и ежегодно пополняется. Но все эти средства можно поделить по группам в зависимости от способа нанесения и обработки, и о самых распространенных мы постарались вам ниже рассказать.

Капли спот-он

Представители. Самые популярные капли на холку продаются под такими торговыми названиями как Адвокат, Инспектор, Стронгхолд, Адвантикс, Бравекто, Практик, Фиприст и Rolf 3D.

Плюсы. Подходят собакам, которым невозможно дать таблетки или надеть ошейник. Зачастую капли эффективны не только в отношении собачьих блох, но и клещей, и даже гельминтов.

Минусы. Плохо действуют на собак со скудным выделением кожного жира (сухая кожа, дерматологические проблемы). Не подходят питомцам, любящим часто купаться в водоемах. Местно капли могут вызывать зуд и даже ожоги у некоторых собак. Абсолютно любое вещество может вызывать индивидуальную непереносимость у конкретной собаки.

Срок действия. В среднем, капли действуют в течение одного месяца, капли фирмы Бравекто эффективно отпугивают паразитов сроком до 12 недель.

Спреи

Представители. Чаще всего покупают такие спреи, как Больфо, Фронтлайн, Барс, Фли и Парастоп.

Плюсы. Начинают работать сразу после нанесения, удобны как средство экстренной защиты. Одним спреем можно обрабатывать сразу всех подходящих по возрасту и состоянию здоровья собак, а также их окружение (мебель, подстилки, полы и т.д.).

Минусы. Зачастую легко смываются водой, если питомец любит купаться. Действие спрея непродолжительно, а обрабатывать желательно не чаще одного раза в неделю.

Срок действия. В зависимости от действующего вещества от одной недели до трех месяцев.

Таблетки

Представители. На ветеринарном рынке зарекомендовали себя такие таблетки как Бравекто, Симпарика и Нексгард. Чуть менее популярны таблетки Инспектор и Оквет.

Плюсы. Одно из самых популярных средств, чтобы дать собаке от блох. Эффект не зависит от купания и состояния кожи, некоторые таблетки защищают от большинства эктопаразитов, а другие дополнительно эффективны и против гельминтов.

Минусы. Не подходят питомцам с рвотой и другими расстройствами работы пищеварительной системы.

Срок действия. От одного до трех месяцев.

Важная информация! Если в составе противоблошиного средства есть моксидектин и селамектин, то для собак с риском носительства гена MDR-1 (ABCB-1) или установленной мутацией применение этих средств возможно только для здоровых животных старше одного года и желательно под наблюдением ветеринара. Щенкам и беременным сукам склонных пород (колли, шелти, аусси, немецкая овчарка, длинношерстный уиппет и пр.) применение средств с этими действующими веществами крайне нежелательно.

Ошейники

Представители. Самые популярные ошейники от блох у собак продаются под такими названиями как Килтикс, Форесто, Протекто и Инспектор.

Плюсы. По заявлению производителей купание не снижает эффективности ошейника. Некоторые ошейники снабжены светоотражающими элементами. Ошейник очень просто надеть.

Минусы. Эффективность, как правило, ниже, чем у таблеток, капель или спреев. Нельзя совмещать с ношением кожаных ошейников. У немалого процента собак ношение противопаразитарных ошейников вызывает вялость и потерю аппетита.

Срок действия. В зависимости от марки от 3 до 8 месяцев.

Шампуни

Представители. Существуют недорогие варианты вроде шампуней Чистотел, Пчелодар, Барс и Луговой. Более дорогие средства, вроде Rolf 3D, Bio-Groom или IMMO Shield, имеют более безопасный состав и нередко подходят и для кошек, а также могут содержать вспомогательные вещества для облегчения зуда и иных кожных недугов.

Плюсы. Помогают быстро бороться с массивной инфестацией, а также избавят от загрязнения продуктами жизнедеятельности паразитов, что позволяет совместить обработку с обычным мытьем питомца. Некоторые шампуни подходят для самых маленьких.

Минусы. Легко передозировать, что особенно опасно для беременных собак и маленьких щенков. Обладают непродолжительным репеллентым эффектом и не подходят в качестве длительной защиты. Шампуни с перметрином не подходят для обработки всех питомцев, если в их числе совсем юные собаки или кошки.

Срок действия. Инсектицидный эффект длится во время нанесения шампуня и пропадает после смывания. Репеллентный эффект исчезает обычно в течение нескольких часов после помывки.

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Растворы

Представители. В формате растворов обычно поставляются различные средства для обработки помещений, в их числе Дельцид, Агран, Циклоп, ФАС, Дуст, Фенаксин и Пиретрум.

Плюсы. Эффективное средство от всех стадий развития собачьих блох, некоторые средства позволяют обрабатывать и помещения, и собак. Зачастую справляются и с другими насекомыми вроде тараканов и клопов.

Минусы. Необходимо разводить водой, а также докупать средства для распыления. Могут быть высокотоксичны, необходимо строго соблюдать инструкцию и покидать помещение после обработки.

Срок действия. От нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от состава и концентрации.

Народные средства

Представители. К народным противоблошиным средствам относят отвары и настои из полыни, чистотела, лаванды, гвоздики, герани, чеснока. Некоторые используют для обработки дегтярное мыло или уксус.

Плюсы. Малая цена, средства чаще всего уже имеются в быту и не требуют посещения специального ветеринарного магазина.

Минусы. Сомнительная эффективность, а также высокий риск развития аллергической или токсической реакции. Различные виды мыла, вроде дегтярного, пересушивают кожу и могут приводить к слипанию шерсти. Уксус опасен как при вдыхании, так и при попадании на кожу или внутрь организма.