В чем секрет хорошего урожая клубники

В Азербайджане начался сбор полевой клубники. В основном ягоды выращивают на юго-востоке, в Джалилабадском районе. Там самый подходящий умеренный климат. Довольны ли урожаем фермеры, узнавал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов.
Сборщики выбирают только красные ягоды. Если есть зеленый бок, значит, клубника еще не созрела. Срывают вместе с чашечкой и плодоножкой. Так дольше хранится. Фигура Мустафаева знает о ягодах все. Сбором занимается уже 15 лет.
«Важен еще и агротехнический уход. Перед тем, как клубника зацветет, нужно обрезать старые листья на кустах, удалить сорняки. Еще нужно вносить минеральные удобрения. Сейчас это все чаще делается посредством капельного орошения», – сказала сборщица Фигура Мустафаева.
Фермер Идрис Алиев выращивает клубнику с 90-х. Перепробовал множество сортов. Сейчас предпочтение отдает «мурано». Говорит: ягоды очень сладкие и хорошо переносят транспортировку.
«Я одно время выращивал сорт под названием «анжелика». Но плоды у него были очень мягкими. А это признак того, что ягода быстро испортится. Поэтому ее не было смысла экспортировать. Часть я продавал соседям, а другую оставлял себе на варенье», – поделился Идрис Алиев.
По словам фермера, пока урожай меньше прошлогоднего. Подвела погода. Лето было дождливым.
«Если прошлым летом в день мы собирали около 40 килограммов клубники, то сейчас пока 35. Но погода нормализовалась. Да и к тому же, урожай «мурано» можно собирать в течение пяти месяцев», – отметил Идрис Алиев.
Клубнику фермеры экспортируют в страны Содружества. Основной покупатель – Россия. Поставки идут также в Казахстан и Дубай. На рынках Азербайджана килограмм клубники стоит манат 50 копеек (почти 80 российских рублей).