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В чем секрет хорошего урожая клубники

В Азербайджане начался сбор полевой клубники. В основном ягоды выращивают на юго-востоке, в Джалилабадском районе. Там самый подходящий умеренный климат. Довольны ли урожаем фермеры, узнавал корреспондент «МИР 24» Кямран Гусейнов.

В чем секрет хорошего урожая клубники
© Мир24

Сборщики выбирают только красные ягоды. Если есть зеленый бок, значит, клубника еще не созрела. Срывают вместе с чашечкой и плодоножкой. Так дольше хранится. Фигура Мустафаева знает о ягодах все. Сбором занимается уже 15 лет.

«Важен еще и агротехнический уход. Перед тем, как клубника зацветет, нужно обрезать старые листья на кустах, удалить сорняки. Еще нужно вносить минеральные удобрения. Сейчас это все чаще делается посредством капельного орошения», – сказала сборщица Фигура Мустафаева.

Фермер Идрис Алиев выращивает клубнику с 90-х. Перепробовал множество сортов. Сейчас предпочтение отдает «мурано». Говорит: ягоды очень сладкие и хорошо переносят транспортировку.

«Я одно время выращивал сорт под названием «анжелика». Но плоды у него были очень мягкими. А это признак того, что ягода быстро испортится. Поэтому ее не было смысла экспортировать. Часть я продавал соседям, а другую оставлял себе на варенье», – поделился Идрис Алиев.

По словам фермера, пока урожай меньше прошлогоднего. Подвела погода. Лето было дождливым.

«Если прошлым летом в день мы собирали около 40 килограммов клубники, то сейчас пока 35. Но погода нормализовалась. Да и к тому же, урожай «мурано» можно собирать в течение пяти месяцев», – отметил Идрис Алиев.

Клубнику фермеры экспортируют в страны Содружества. Основной покупатель – Россия. Поставки идут также в Казахстан и Дубай. На рынках Азербайджана килограмм клубники стоит манат 50 копеек (почти 80 российских рублей).