В чем секрет хорошего урожая клубники

«Я одно время выращивал сорт под названием «анжелика». Но плоды у него были очень мягкими. А это признак того, что ягода быстро испортится. Поэтому ее не было смысла экспортировать. Часть я продавал соседям, а другую оставлял себе на варенье», – поделился Идрис Алиев.