Какие овощи и фрукты нельзя давать собакам

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», какие овощи и фрукты опасны для собак, а от каких состояние питомца только улучшиться.

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Эксперт пояснил, что особенно опасен для собак виноград. Из-за него у питомца может развиться почечная недостаточность. Также нельзя давать собаке чеснок и лук, так как они содержат тиосульфат — токсичное вещество для животных.

Голубев отметил, что не стоит давать собакам кукурузу, картофель и бобовые.

К безопасным для собаки овощам кинологи относят кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Но не стоит давать их в большом количестве.

Собакам можно предложить и некоторые фрукты, например, пару долек яблока, одну ягоду клубники, пару кусочков банана или персика.