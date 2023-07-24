Как снять кошку с дерева: простые и гениальные способы

Кошки — любопытные животные, которые очень любят авантюры. Правда иногда кошачья шалость заходит в тупик и питомец оказывается застрявшим на дереве.

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"Рамблер" расскажет о рабочих способах, которые помогут снять питомца с дерева.

Попробуйте едой

Хотя мяуканье и крики кошки могут заставить вас думать, что она не может слезть сама, это не всегда так. На самом деле кошка просто может испугаться и поэтому оставаться на дереве. Тогда стоит ее как-нибудь замотивировать.

Сначала позаботьтесь о том, чтобы вокруг не было собак, которые могут вызвать у нее дополнительный стресс. Затем попробуйте открыть баночку ее любимой еды и приманить ее на запах.

Если кошка не проявляет никакой реакции на запах, попробуйте положить кусочки еды повыше на ветки. Если она просто боится, то, скорее всего, спустится с дерева, чтобы добраться до любимого лакомства.

Лазерная указка

Учитывая игривый характер кошек, использование лазерной указки может помочь исправить ситуацию.

Лазерной указкой вы сможете прицелиться в дерево, а кошка заметит лазер и будет следить за лучом. Попробуйте вести этот свет вниз к земле и тогда она может сама спуститься, пытаясь уловить его.

Лестница на дереве

Если кошка не проявляет признаков испуга, можно просто прислонить лестницу к стволу дерева. Попробуйте отступить, возможно кошка сама спустится по лестнице. Если это не работает, вы всегда можете взобраться наверх, чтобы встретить своего котенка.

Предложите безопасность

Возьмите любимые лакомства вашей кошки, поместите их внутрь переноски и попробуйте закрепить ее поближе к месту, где она сидит.