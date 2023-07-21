Больше уюта: 5 идей для обустройства балкона

Балкон давно перестал быть помещением для хранения вещей, которые редко нужны. Теперь вместо лыж и старого велосипеда здесь устанавливают места для отдыха и работы. Так балкон может стать почти дополнительной комнатой, даже если он не утеплен.

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Скамейки с ящиками

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Это простой бюджетный вариант, который подходит даже для съемной квартиры. Специальные скамьи с ящиками для хранения выполняют сразу две функции: внутри можно разместить вещи, которые нужны не слишком часто, а подушки, пледы и небольшие матрасы превратят скамейки в уютное место для летнего отдыха.

Рядом можно расположить журнальный столик, чтобы теплыми вечерами устраивать неспешные чаепития. А при переезде на другую квартиру скамейки легко забрать с собой.

Обеденная зона

Если с местами для хранения в квартире нет проблем, то балкон можно обустроить как дополнительную летнюю столовую. Постелите на пол симпатичный коврик (важно, чтобы на него не попадала вода), вынесите на балкон небольшой стол и пару стульев со спинками. Для большего уюта установите на столе подсвечник или светильник, а на сам балкон повесьте пару растений. Если балкон не утеплен, пользоваться такой столовой круглый год не получится. Но удовольствие от медленных завтраков летом вы точно получите.

Мини-столовая

Этот вариант подойдет владельцам застекленных и утепленных балконов. Пространство у окна некоторые дизайнеры предлагают превратить в длинную барную стойку с помощью деревянной панели, а рядом расположить стулья. Так вся семья может завтракать или обедать, глядя на город за окном.

Больше приватности

Один из минусов балкона — недостаточная приватность. Устранить недостаток можно разными способами. Например, установить деревянные панели по бокам, чтобы соседи не могли наблюдать за вами. Более бюджетный метод — жалюзи или ставни, но они смотрятся не так эффектно. Панели стоит покрасить в понравившийся оттенок, украсить гирляндой или симпатичными лампочками.

Текстильные панели