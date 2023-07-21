Как вывести пятна от ягод с одежды

Лето – время сочных, вкусных ягод, лакомясь которыми, можно легко посадить себя пятно на одежду. Загрязнения от клубники, малины, смородины, черники считаются трудновыводимыми. Однако избавиться от них возможно. Инструкцию подготовила Общественная Служба Новостей.

Действовать в таких ситуациях желательно быстро – у застарелого пятна шансов на выведение меньше – и аккуратно, чтобы не размазать ягоду по одежде еще больше. Пятно нужно промыть холодной проточной водой, чтобы предотвратить проникновение ягодного сока глубже в ткань. При этом нельзя пользоваться горячей водой, которая может еще сильнее зафиксировать загрязнение. Также не следует застирывать вещь мылом – ягодный сок при контакте с ним только укрепится на ткани.

Далее на пострадавшее место нужно нанести пятновыводитель, подходящий для конкретной ткани, осторожно втереть его помощью мягкой щетки или чистой тряпки. Если пятно не удаляется, то средство на нем нужно оставить на некоторое время, согласно инструкциям на упаковке. После обработки пятна нужно постирать одежду.