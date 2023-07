Дом Фредди Меркьюри и ресторан на морской скале: что посмотреть туристу на Занзибаре

Всего на территории Nirjhara представлено 25 вилл шести категорий: двухместные River Pavilions и River Pool Pavilions, из окон которых открывается вид на реку, уютные домики на деревьях Canopy Suites, а также четырехместные Two Bedroom Pool Villas, Jungle Two Bedroom Pool Villa и просторная вилла The Residence общей площадью 600 квадратных метров. На каждой вилле есть панорамная терраса или балкон с ванной под открытым небом. Благодаря грамотному расположению вилл у гостей создается ощущение абсолютной приватности и уединения: встретить соседей можно только в ресторане или возле бассейна.