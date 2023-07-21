Дом Фредди Меркьюри и ресторан на морской скале: что посмотреть туристу на Занзибаре

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Рады поделиться подборкой роскошных вилл и сьютов на Мальдивах, в Хорватии, Турции, а также в Дубае и Индонезии.

Villa Hygeia – Семейный особняк в стиле Прекрасной эпохи, Хорватия

Одной из жемчужин в коллекции гостиничного бренда Losinj Hotels & Villas является Villa Hygeia. В дизайне виллы нашли отражение художественные элементы, характерные для временного периода, известного как Прекрасная эпоха. Когда-то эта вилла была домом местной семьи судостроителей, а сегодня может служить примером безупречной элегантности и сдержанной роскоши в интерьере.

Здесь каждый сантиметр окутан невообразимым очарованием местной природы. Тенистые террасы утопают в цветущих соцветиях пурпурной глицинии, а вдалеке виднеется море, до которого, кажется, можно дотянуться рукой. Легкий бриз доносит едва уловимый аромат островных растений в сочетании с морской солью.

Вилла невероятно светлая и просторная внутри. К услугам гостей – пять стильных люксов, декор которых выдержан в приглушенных кобальтово-синих тонах с обилием натуральных материалов в отделке. Также на территории находится просторная зона гостиной с кухней и столовой, винный погреб и частный кинотеатр.

Впрочем, главным хайлайтом виллы по праву считается расположенная в мансарде спальня. Ее потолок выполнен из балок, а белые деревянные панели создают атмосферу каюты старинной парусной лодки. На этом контрасте и строится характер Villa Hygeia. Богатое историческое наследие гармонично дополнено современными технологиями, благодаря чему вилла служит идеальным местом для уединенного отдыха вдали от цивилизации, но со всеми удобствами пятизвездочного отеля.

Стильные лофты в отеле METT Hotel & Beach Resort Bodrum, Турция

Бодрум – любимая многими путешественниками локация для пляжного отдыха, а METT Hotels & Resorts Bodrum уже завоевал звание отеля, в который захочется возвращаться снова и снова. В нескольких словах концепцию бренда METT можно охарактеризовать следующим образом: непринужденная роскошь, вдохновленная расслабленным средиземноморским стилем. В отелях сети особое внимание уделено природе, поэтому интерьер является всего лишь продолжением окружающего ландшафта за окном.

Отель METT Hotels & Resorts Bodrum находится в 5 минутах езды от марины Бодрума и Замка Светого Петра. К услугам гостей – 72 стильных номера, а также 33 уникальных варианта размещения, включающих сьюты, лофты и виллы. На территории работают несколько ресторанов, предлагающих блюда интернациональной и средиземноморской кухни, спа- и фитнесс-центр и пляжный клуб Folie Restaurant & Beach Club.

Одной из визитных карточек отеля являются номера в стиле лофт открытой планировки общей площадью 100 м² с потрясающим видом на Эгейское море. Каждый из 5 уникальных лофтов имеют просторную террасу площадью 20 кв. м. Это идеальный вариант размещения для пар или друзей, которые захотят провести время на воздухе, устроить вечеринку или просто насладиться чудесными видами моря. Современный дизайн с элементами богемного шика создает модную, теплую и гостеприимную атмосферу.

Уникальные пляжные сафари-виллы в отеле Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, Мальдивы

Популярный формат глэмпинга – идеальный выбор для романтических каникул. В отеле Fairmont Maldives, Sirru Fen Fushi расположились невероятно стильные пляжные сафари виллы в окружении тропических джунглей. Даже по меркам Мальдив это невероятно приватная и эксклюзивная история. Их интерьеры словно стали продолжением окружающего пейзажа, а в дизайне выдержаны принципы эко и органики в сочетании со смелой эклектикой в декоре.

Виллы располагают большой спальней, просторной ванной с выходом в сад, где находится тропический душ под открытым небом. Большие семьи непременно оценят просторную гостиную, отдельную детскую, а также столовую и просторную террасу с шезлонгами и гамаками, где можно устраивать кинопросмотры или барбекю-вечеринки возле бассейна.

Виллы в тропических джунглях в отеле Nirjhara, Индонезия

Название Nirjhara можно перевести с санскрита как «водопад». Отель расположился на берегу извилистой реки в окружении тропиков и рисовых полей недалеко от деревни Чангу и пляжа Кедунгу, в 30 минутах езды от Семиньяка. Есть здесь и собственный водопад – который и дал название новому отелю. Концепцию Nirjhara можно описать следующим образом – внимательное отношение к традициям и местной культуре, гармония с природой и забота об окружающей среде.

Всего на территории Nirjhara представлено 25 вилл шести категорий: двухместные River Pavilions и River Pool Pavilions, из окон которых открывается вид на реку, уютные домики на деревьях Canopy Suites, а также четырехместные Two Bedroom Pool Villas, Jungle Two Bedroom Pool Villa и просторная вилла The Residence общей площадью 600 квадратных метров. На каждой вилле есть панорамная терраса или балкон с ванной под открытым небом. Благодаря грамотному расположению вилл у гостей создается ощущение абсолютной приватности и уединения: встретить соседей можно только в ресторане или возле бассейна.

В строительстве и отделке отеля использовались исключительно экологически чистые материалы – местный бамбук, камни, черепица, и переработанная древесина. Мебель и аксессуары были изготовлены местными ремесленниками. В каждой спальне расположены панорамные окна, а на крышах всех вилл находятся открытые террасы с ванными, чтобы любоваться закатами и рассветами.

Президентский люкс в отеле Caesars Palace Dubai, ОАЭ

«Жить как Цезарь» — таков девиз отеля Caesars Palace Dubai. Здесь считают, что, переступив порог отеля, человек должен становиться по-настоящему счастливым.

Одним из знаковых сьютов в отеле Caesars Palace Dubai считается Президентский люкс, представленный в двух вариантах: с двумя спальнями общей площадью 233 кв.м и с тремя спальнями площадью 278 кв.м.

Президентский люкс буквально создан для отдыха большой компанией или c семьей. На просторной террасе находится джакузи, откуда открывается потрясающий вид на Персидский залив, а также удобные шезлонги — идеальное место для послеобеденного отдыха с книгой. В дизайне комнат прослеживаются едва уловимые римские мотивы. Столовая и гостиная открытой планировки с панорамными окнами прекрасно подходят для вечернего коктейля в кругу самых близких.