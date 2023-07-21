У кошек специфические пищевые потребности, поэтому некоторые продукты, которые безопасны для человека, могут навредить их организму.

Если вы являетесь владельцем кошки, важно знать, какая еда с вашего стола может быть опасна для вашего питомца.

Один из таких продуктов – виноград. Он может вызвать у кошек острое повреждение почек и привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Еще один продукт, который нельзя давать кошкам – это орехи. Они могут вызвать желудочно-кишечные расстройства и даже привести к панкреатиту.

Кофеин – это напиток, который противопоказан кошкам. Кофеин может вызвать проблемы с сердцем и нервное перевозбуждение, что приведет к серьезным последствиям.

Если вы не уверены, можете ли вы дать своей кошке какой-то продукт, лучше всего проконсультироваться с ветеринаром.

Об этом рассказали на странице @Petshopblog.