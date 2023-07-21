$90.38-0.47100.66-1.18

Хозяйкам рассказали, как правильно хранить картофель в квартире

Чтобы картофель не испортился, его необходимо хранить в темном, прохладном и сухом месте, не используя целлофановые пакеты, которые удерживают тепло и влагу. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

Хозяйкам рассказали, как правильно хранить картофель в квартире
© Газета.Ru

Для хранения клубней, по ее словам, подойдут сетка или перфорированные пакеты. Также она не рекомендовала использовать для этих целей холодильник.

"Многие хозяйки держат картофель в холодильнике, но это не лучшее место для хранения. Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению", — объяснила Горенкова.

Для хранения картофеля также подойдут корзины, деревянные ящики, картонные коробки или муслиновые мешки, добавила эксперт. В мае опрос показал, что больше половины россиян планируют выращивать овощи самостоятельно, даже если они сильно подешевеют.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости