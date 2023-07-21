Хозяйкам рассказали, как правильно хранить картофель в квартире
Чтобы картофель не испортился, его необходимо хранить в темном, прохладном и сухом месте, не используя целлофановые пакеты, которые удерживают тепло и влагу. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.
Для хранения клубней, по ее словам, подойдут сетка или перфорированные пакеты. Также она не рекомендовала использовать для этих целей холодильник.
"Многие хозяйки держат картофель в холодильнике, но это не лучшее место для хранения. Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению", — объяснила Горенкова.
Для хранения картофеля также подойдут корзины, деревянные ящики, картонные коробки или муслиновые мешки, добавила эксперт. В мае опрос показал, что больше половины россиян планируют выращивать овощи самостоятельно, даже если они сильно подешевеют.