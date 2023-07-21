Хозяйкам рассказали, как правильно хранить картофель в квартире

Чтобы картофель не испортился, его необходимо хранить в темном, прохладном и сухом месте, не используя целлофановые пакеты, которые удерживают тепло и влагу. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Оксана Горенкова.

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Для хранения клубней, по ее словам, подойдут сетка или перфорированные пакеты. Также она не рекомендовала использовать для этих целей холодильник.

"Многие хозяйки держат картофель в холодильнике, но это не лучшее место для хранения. Прохладные помещения отлично подходят для хранения картофеля, но слишком низкие температуры приводят к порче текстуры овощей и их потемнению", — объяснила Горенкова.