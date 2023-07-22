Как правильно поливать комнатные растения в жару

Комнатные растения для многих людей являются практически членами семьи: за ними ухаживают, берегут, а порой даже общаются и дают имена. Для того чтобы «зеленым друзьям» было комфортно и в жаркую погоду необходимо выполнять несколько простых правил.

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Нужно избегать чрезмерного полива. Обильная влага может привести к гниению корневой системы растения и развитию у него грибковых инфекций.

Нельзя поливать цветы во время яркого солнечного цвета — это может привести к ожогам на листьях. Оптимальнее всего поить растение рано утром или поздно вечером, когда солнце не находится в зените.

Не рекомендуется поливать листья, особенно во время жары. Это тоже приводит к ожогам, изменению пигментации растения и риску заболеваний. Правильно поливать у основания, чтобы вода попала на корни.

Важно установить дренажную систему, она будет помогать растениям в жаркую погоду. Важно убедиться, что у горшка есть необходимые отверстия для отведения лишней влаги. Это поможет корням растения не сгнить и предотвратит переувлажнение почвы.