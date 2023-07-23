Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова объяснила, как сэкономить на электроэнергии. Она призвала обратить внимание на энергоэффективность приборов и потребление устройств в режиме ожидания.

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«При выборе новых приборов обращайте внимание на их энергоэффективность. Например, лампы накаливания являются самыми неэкономичными источниками света. Светодиодные и люминесцентные лампы являются более экономичными аналогами», – передает слова Сурковой RT.

Эксперт обратила внимание, что сэкономить электроэнергию можно, заменив старый холодильник на новый. Старые модели менее экономичны, что делает их не самым эффективным вариантом.

Суркова отметила, что некоторые приборы потребляют энергию, даже когда ими не пользуются. Такими агрегатами являются телевизор, компьютер, холодильник и кондиционер. По этой причине эксперт рекомендует отключать от сети устройства в случае, когда они не используются.