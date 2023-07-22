Специалист рассказала, почему лимон незаменим в уборке

Чтобы лимон был полезен во время уборки, его нужно посолить. Об этом рассказала специалист по клинингу Наталья Юсупова в интервью изданию "А теперь внимание!".

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По словам Натальи Юсуповой, можно приготовить эффективное средство против жира и других загрязнений, если добавить в лимонный сок соль. Эту смесь стоит использовать при чистке кухонной техники, например плиты, микроволновой печи, грили.

"Просто нанесите смесь на грязные участки, дайте ей подействовать и затем протрите влажной тряпочкой", — отметила эксперт.

Кроме того, Юсупова не советует выбрасывать оставшуюся лимонную цедру, поскольку кожура цитрусовых — естественное средство от неприятных запахов. Цедру можно положить в мусорный бак, чтобы устранить вонь. Эксперт также выделяет пользу лимонной кислоты при борьбе с накипью.