Кинолог рассказал, какие породы собак нельзя брать с собой в кровать

Британские ученые, как всегда, занимаются самыми важными и насущными вопросами. На этот раз они выяснили, с какими собаками можно крепко и спокойно проспать всю ночь в одной кровати, а каких пушистых непосед лучше в свою постель не пускать. Компания Simba, которая занимается технологиями сна, провела исследование в сотрудничестве с известным специалистом по поведению животных, профессором Питером Невиллом. Вместе они изучили привычки более тысячи британцев и их собак, сосредоточив внимание на 20 самых популярных породах. Особенно тщательно исследователи проверяли поведение собак, которое может нарушить драгоценный сон владельца: сильный храп, ерзанье и даже выпускаемые газы.

© Unsplash.com

В результате исследователи пришли к выводу, что самая неподходящая для совместного сна порода — это венгерская выжла. Дело в том, что эти красивые охотничьи собаки часто требуют много внимания от своего человека и ночью ведут себя очень неспокойно. Итог неутешительный: владельцы выжл спят в среднем по пять часов за ночь. «Они были выведены как компаньоны на охоте, предназначенные для неустанной работы и бега в течение дня, — объясняет ситуацию профессор Невилл. — Многим владельцам, которых изначально привлек яркий характер выжлы и ее потрясающий окрас, в итоге очень тяжело всех удовлетворить все потребности собаки и помочь ей расходовать свою энергию в дневное время. Именно поэтому выжлы часто становятся нетерпеливыми и беспокойными перед сном, уже предвкушая приключения завтрашнего дня».

Видео дня

Сразу после выжлы идет другая бодрая порода — немецкий пойнтер. С этими веселыми ребятами спокойного сна тоже ждать не стоит: пойнтеры просто слишком энергичны для долгого совместного релакса. Они постоянно двигаются и ворочаются во время сна, из-за чего их хозяева просыпаются сердитыми и раздражительными — чаще, чем владельцы собак любой другой породы.

Также в число питомцев, которые хуже всего подходят для совместного сна, вошли бультерьеры, уиппеты и немецкие боксеры. Зато кого смело можно брать с собой в кровать, так это лабрадоров. И даже их внушительный размер не проблема, ведь они спят очень спокойно и во время сна мало двигаются. Более того, согласно исследованию, владельцы лабрадоров реже страдают от бессонницы, апноэ и храпа. Так что смело покупаем матрас побольше и спокойно отсыпаемся положенные восемь часов. Ну а если размер кровати все-таки не позволяет, обратите внимание на другие породы, которые вошли в топ-5: на вершину рейтинга взобрались таксы, бордер-терьеры, померанские шпицы и кокер-спаниели.