Белые наступают: какие грибы сейчас можно найти в Подмосковье

Лето в Московском регионе радует любителей тихой охоты. Не успела отойти первая волна лисичек — как начало появляться главное сокровище лесов: белый гриб. И все благодаря обильным дождям. Подробнее о грибном сезоне — в материале «Вечерней Москвы».

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Как и обещал наш «грибной прогнозист» Сергей Федотов, с 17 июля грибов стало больше. Очень на руку оказалась и вчерашняя погода. С 20-х чисел белых грибов станет только больше.

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...Сейчас в лесу — точно в сказке. Высыпали россыпью сыроежки. Большие в основном червивые, но те, что только появляются из-под земли — загляденье: тверденькие, чистенькие, годные и для засола, и на салат, и для жарки. Сыроежки сейчас растут — всех возможных цветов, самые плотные — зеленые, буро-красные и избранные желтые. Растут они кучно, семьями. Пошла, как и было обещано, вторая волна лисичек. По прогнозу нашего «грибных дел мастера», похолодание, что случилось 13 июля, генерирует много новостей: уже появившиеся грибы начнут отступать вглубь леса, с 23 июля активизируются в елках белые грибочки, а дополнят «оркестр» польские, подберезовики, подосиновики, дубовики и летние опята. Они, кстати, в этом году — просто загляденье: крупные, с красивыми шляпками и мясистыми, не слишком волокнистыми ножками.

Чуть погодя, но тоже совсем скоро, с 27 июля, начнутся рыжики, грузди, осенние опята, валуи, различные «солюшки» и зонтики. Надо сказать, что первые рыжики уже появились, но пока массового их выхода нет, это лазутчики-разведчики смотрят, как обстоят дела. Зато уже широко представлена летная палитра грибов — тут и дождевики, и колпаки, и моховики с маслятами. Кстати, о маслятах: сейчас они встречаются как сплошь червивые, так и грибы-загляденье. Так что не ленитесь проверять их шляпки, червивеют они именно с них, не с ножек. Ну а еще вполне можно ожидать и появления к конце июля осенних грибов. Да, не удивляйтесь, но рядовки типа фиолетовой, сорной, мыльной, тополевой и так далее, говорушки дымчатые и другие осенние, холодолюбивые грибы, включая даже фламмулину и осенние строчки, вполне могут разнообразить «грибное убранство» леса и порадовать любителей тихой охоты и количеством своим, и качеством. Так что собирайтесь, пора! Берем корзины, ведра — и вперед. Но не забывайте, что грибы бывают и ядовитыми!

Факт

Опасный двойник белого — желчный гриб. Растет он в еловых и сосновых лесах с июля по сентябрь. Внешне желчный очень похож на белый гриб. Но тонкий рисунок на его ножке темного цвета (у белого гриба — белый рисунок), в виде сеточки, и нижняя поверхность шляпки розовая. И мякоть его на изломе быстро краснеет.

Кстати

Отмыть руки после грибов очень непросто. Особенно темнеют пальцы после чистки маслят, с которых нужно снять липкую кожицу. Чистите грибы в тонких латексных перчатках, избежите этой проблемы.

Прямая речь

Сергей Федотов, автор грибных прогнозов:

— Слои грибов с 17 июля перетекут плавно в еще большую грибную волну с 25–27 июля, а ливневые осадки с юго-запада от 18 июля с небольшим похолоданием продолжат раскачивать грибницы. Значит, минимум до середины августа нам гарантированы бешеные сборы грибов. Если не будет критической жары и пересушки, это продлится до середины сентября.

Главное — места знать