Какие породы кошек являются сегодня самыми дорогими в мире

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных, и многие люди стремятся иметь уникальную и редкую породу кошки. Согласно данным, среди самых дорогих пород кошек можно выделить следующие:

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Ашера (Ashera) - цена: от $15 000 до $30 000

Ашера является одной из самых редких и дорогих пород кошек в мире. Эта порода была создана путем скрещивания африканской леопардовой кошки, бенгальской кошки и домашней кошки. Ашера обладает экзотическим внешним видом и характером, что делает ее особенно привлекательной для коллекционеров.

Саванна (Savannah) - цена: от $4 000 до $22 000

Саванна - это результат скрещивания африканской сервала и домашней кошки. Она обладает диким внешним видом и энергичным характером. Саванна является одной из самых дорогих пород кошек из-за ее редкости и сложности разведения.

Петерболд (Peterbald) - цена: от $1 200 до $5 000

Петерболд - это русская порода кошек, которая отличается отсутствием шерсти или наличием ее в виде пушинок. Эта порода имеет уникальный внешний вид и характер, что делает ее привлекательной для многих людей. Цена на петерболдов может варьироваться в зависимости от качества и родословной.

Бенгальская кошка (Bengal) - цена: от $1 000 до $5 000