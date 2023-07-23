Кинолог рассказал, как подготовить квартиру к заселению щенка

«Для этого пройдите по дому, уберите предметы, которые могут быть вредны для питомца или потенциально опасны: маленькие щенки любят все изучать, иногда они пробуют окружающие предметы на зуб. Обустройте уютное место собаке, приготовьте игрушки, корм, амуницию, а также уходовые средства и инструменты», — рассказал Голубев.

Он призвал россиян, которые заводят щенков, не злиться на питомцев за стремление грызть вещи — для щенков это один из способов понять окружающий мир и конкретный объект. Для нового обитателя квартиры также стоит подготовить жилое место — оно не должно находиться на проходе или сквозняке. При этом, если питомцу не понравится выбранное хозяином место, надо дать щенку возможность выбрать его самостоятельно.