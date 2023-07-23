Пульмонолог призвал с осторожностью относиться к фумигаторам

Лето – пора комаров и других летающих кровососущих насекомых. Многие используют фумигаторы, чтобы отогнать от себя вредителей, однако стоит с осторожностью относиться к этим устройствам. Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, почему.

Важно при покупке внимательно прочитать инструкцию на приспособлении. В ней может быть указано, что фумигатор нельзя использовать в определенных условиях, например в закрытом помещении, где есть люди.

Бытовые приборы не проходят такой тщательный контроль, как, например, лекарства, поэтому всегда остается потенциальный риск, объясняет Пальман. Важно читать даже то, что написано мелким шрифтом на упаковке, передает «Говорит Москва».