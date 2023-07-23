Названа портящая одежду ошибка при стирке
Блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала распространенную ошибку, которая портит одежду при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.
По словам собеседницы издания, не нужно перегружать стиральную машину.
«Как правило, люди помещают в машину слишком много одежды и не читают этикетки по уходу, что приводит к повреждению изделий», — пояснила она.
Помимо этого, женщина заявила, что зачастую для удаления загрязнений используют белый уксус и отбеливатель. Однако, как утверждает Кромби, это приводит к опасной химической реакции, в результате которой образуется опасный для здоровья токсичный газообразный хлор.
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