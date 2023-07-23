Названа портящая одежду ошибка при стирке

Блогерша Линси Кромби из Великобритании назвала распространенную ошибку, которая портит одежду при стирке. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk .

«Как правило, люди помещают в машину слишком много одежды и не читают этикетки по уходу, что приводит к повреждению изделий», — пояснила она.

Помимо этого, женщина заявила, что зачастую для удаления загрязнений используют белый уксус и отбеливатель. Однако, как утверждает Кромби, это приводит к опасной химической реакции, в результате которой образуется опасный для здоровья токсичный газообразный хлор.