6 действенных способов отмыть руки после работы на даче

Дачные работы многим напоминают медитацию, но после такого времяпровождения руки выглядят не лучшим образом, а отмыть их просто мылом не получается. Знатоки садовых работ пользуются простыми, но действенными лайфхаками.

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Картофельный отвар

Крахмал отлично растворяет грязь, поэтому после ухода за растениями, вымойте руки с мылом и опустите их на 10—15 минут в теплый отвар, оставшийся после варки картофеля, затем еще раз помойте ладони с мылом. Картофельный отвар осветлит руки, сделает кожу мягче и устранит большую часть загрязнения.

Сода и молоко

Эта смесь отлично борется даже со сложными загрязнениями. Вымойте тщательно руки с мылом, затем налейте в тазик теплую воду, добавьте литр молока и две столовых ложки соды. Так вы сможете отмыть даже сложные загрязнения, а кожа рук станет значительно светлее и мягче.

Аспирин

Здесь порядок действий немного другой. Измельчите несколько таблеток аспирина и вотрите этот порошок в кожу рук, оставив на 10—15 минут. Затем смойте аспирин, помыв руки с мылом. Кожа стает чистой, отмоется даже сок растений, но у такого способа есть заметный побочный эффект: аспирин сильно сушит кожу, поэтому так важно после мытья нанести жирный питательный крем.

Перекись водорода

Вам понадобится 100 мл перекиси водорода, 20 мл нашатырного спирта, вода и жидкое мыло. Растворите все компоненты в воде и подержите в ванночке рук около 15 минут. Затем слегка потрите их щеткой, все загрязнения уйдут. После применения смеси нужно нанести питательный крем.

Лимон

Отмыть грязь с ладоней гораздо проще, чем удалить из-под ногтей, но щеголять «траурным» маникюром точно не хочется. Поможет лимон: цитрус нужно нарезать на толстые дольки, потрите ими каждый ноготь, а затем пройдитесь по пальцем щеткой. Грязь растворится, а ногти станут более белыми.

Щавель