Скоро про экранизацию Death Stranding расскажут «невероятные» новости

Это невероятно важное начинание для Кодзимы. Это его детище, это первый раз, когда он самостоятельно, как независимая студия, создал игру, и эта игра получила признание критиков. К сожалению, из-за забастовки и из-за всего, что происходит в нашей индустрии прямо сейчас, я не могу сказать столько, сколько хотелось бы, кроме того, что скоро появятся очень захватывающие новости. Я думаю, это будет невероятный сюрприз не только для поклонников видеоигр, но и для киноманов и зрителей в целом, которые, я думаю, не видели ничего подобного раньше.