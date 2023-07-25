Как правильно вытащить клеща у собаки: 3 способа

Клещи нападают на собак каждый летний сезон, несмотря на всю защиту, которую им дают хозяева. Отъезжая на несколько десятков километров от дома, собака попадает в высокую траву, после которой с животного нужно снимать клещей.

© ru.123rf.com

Если у вас есть возможность съездить в ветеринарную клинику, чтобы они вытащили клеща и забрали его на анализ, лучше обратиться к врачу. Если такой возможности нет, придется действовать самостоятельно. В материале “Рамблера” — о том, что нужно делать.

Видео дня

Пинцет

Для этого возьмите небольшой пинцет, продезинфицируйте его. Раздвиньте шерсть, чтобы было видно клеща целиком. Плотно захватите пинцетом тело клеща. Чем ближе к коже будет пинцет, тем лучше. При использовании пинцета покрутите клеща в одну и в другую сторону, а потом начинайте тянуть наверх. Когда закончите процедуру, кожу собаки нужно продезинфицировать, а также убедиться, что клеща вытащили полностью. В таком случае на пинцете окажется тельце и хоботок.

Тик-твистер

Это — специальное приспособление для безболезненного и удобного вытаскивания клеща. Клеща нужно расположить между зубчиками тик-твистера, зафиксировать его, а потом медленно выкручивать. Тянуть наверх не надо ни в коем случае, иначе хоботок клеща останется внутри, и тогда понадобится помощь ветеринара.

Нитка

Если под рукой нет специальных приспособлений, то для удаления клеща подойдет обычная нить. Обвяжите ее вокруг хоботка клеща, как можно ближе к коже. Когда нитка будет сидеть достаточно крепко, то начните вынимать клеща, двигая его вверх. Действуйте плавно и медленно, не спешите. Если вы хотите сохранить клеща и отдать его на анализ, То заранее подготовьте банку, так как риск потерять клеща очень велик.

Меры предосторожности