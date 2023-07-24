Этот лайфхак станет настоящим спасением в тех случаях, когда хочется, чтобы платье красиво сидело по фигуре, но нет возможности обратиться в ателье или просто не хватает времени на дополнительные манипуляции с одеждой.

Для этого метода понадобится металлический браслет и резинка для волос.

Сначала выверните платье наизнанку и наденьте его задом наперед. Затем поместите под ткань металлический браслет в области талии и закрепите его с помощью резинки для волос.

Теперь наденьте платье привычным способом и наслаждайтесь идеальной посадкой по фигуре.

Попробуйте этот способ и убедитесь, что иногда самые простые решения оказываются наиболее эффективными.

Этот лайфхак показала блогер @Serendipesi на своей странице в TikTok.