Уход за клубникой после сбора урожая: подкормка, обработка, обрезка

Опытные садоводы и огородники начинают планировать будущий урожай, едва собрав нынешний. И если хочется, чтобы в следующем году клубники было реально много, кое-что предпринять стоит уже сейчас. Главное – знать, как ухаживать за клубникой после сбора урожая, зачем нужна подкормка и как проводится обрезка.

«Рамблер» рассказывает, что нужно сделать с клубникой после урожая, чтобы и на следующий год плодоношение было обильным.

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Как позаботиться о клубнике после сбора урожая

Удалить старые и больные растения. Это необходимо, чтобы предупредить распространение вредителей и болезней и сохранить здоровье и качество оставшихся растений.

Подкармливать и поливать. Подкормки нужны для восстановления запасов питательных веществ в почве, которые ушли на рост и плодоношение клубники в этом году. А регулярный полив необходим для развития корней и роста новых побегов.

Удалять сорняки. Лишние растения на грядке забирают част питательных веществ из почвы, а также закрывают солнце, необходимое для развития клубники.

Чем можно подкормить клубнику после сбора урожая

Компост – отличный источник питательных веществ для клубники. Его можно распределить вокруг растений и аккуратно внести в почву. Органические удобрения – например, перегной, также помогает обогатить почву клубники питательными веществами. Минеральные удобрения. Можно купить готовые комплексы удобрений, предназначенные для клубники. А можно использовать, например, монофосфат и сернокислый калий. В небольшом количестве горячей воды растворите 30-40 граммов суперфосфата и 20 граммов сернокислого калия, затем вылейте раствор в ведро воды и тщательно перемешайте. Расход данного удобрения: 3-4 литра на 1 квадратный метр.

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Как обработать клубнику от вредителей и болезней

Регулярно осматривайте кусты клубники и удаляйте руками вредителей, которых заметите. Чаще всего клубнику поражает клубничный червец и листовертка.

Инсектициды и фунгициды показаны при серьезном поражении растения. Важно правильно определить паразита и подобрать препарат против него. Внимательно читайте инструкции и выполняйте все предписания.

Не поливайте клубнику во время дождя. Давайте земле просыхать. В постоянно влажном грунте развиваются и грибковые инфекции, и другие болезни.

Кстати, существуют устойчивые к различным вредителям сорта. Когда будете обновлять клубнику, обязательно обращайте внимание на такие сорта. В среднем один куст клубники сохраняет способность давать урожай – 4-5 лет. Поэтому обновлять их нужно регулярно.

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Как правильно обрезать клубнику

Здесь все зависит от ваших целей: планируете ли вы размножить клубнику и рассадить ее на новых грядках. Правда подумать об этом надо было еще весной.

Если новые грядки с клубникой вам не нужны, то удалить нужно будет:

Все старые, сухие, больные, поврежденные листья,

Цветоносы,

Новые усы.

Если клубники вам всегда мало и есть место для новых грядок, еще весной в должны были выбрать и оставить самые крепкие и красивые молодые побеги от усов.

После завершения плодоношения – начиная с конца июля и до начала сентября – можно пересаживать клубнику. Выберете самые удачные саженцы и посадить в подготовленные грядки. Самое важное – нельзя заглублять прикорневую розетку. Также можно улучшить укоренение с помощью специальной болтушки. Рецепт такой: нужно взять коровяк и глину в равных пропорциях, а затем разбавить водой до консистенции сметаны. В такую болтушку нужно опускать корни перед тем, как посадить саженец на постоянное место.