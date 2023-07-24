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Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

Журналистка Сара Демпси раскрыла дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.

Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка посоветовала добавлять при стирке небольшое количество белого уксуса.

«Этот продукт смягчит одежду и позволит ей меньше мяться», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт заявила, что после очищения следует немедленно развешивать одежду, а после сушки — сразу складывать.

«Сбрызните чистую одежду, пока она висит, смесью кондиционера для ткани и воды, чтобы складки разгладились. Кроме того, вы можете использовать отпариватель», — уточнила Демпси.

Ранее в июле журналисты Сара Демпси и Дженнифер Кропф перечислили действенные способы удалить пятна с белых носков. В первую очередь они посоветовали использовать соду.