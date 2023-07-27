Осенняя посадка овощей: секреты двойного урожая

Как посадить овощи осенью и получить два урожая за сезон? Узнайте, какие овощи подходят для осенней посадки, какие преимущества это дает и какие правила нужно соблюдать.

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Вы думаете, что осень - это время для сбора урожая, а не для посадки? Вы ошибаетесь!

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Осень - подходящее время для посева некоторых овощных культур, которые будут радовать вас свежими и вкусными плодами весной и летом. В этой статье мы расскажем вам, какие овощи можно посадить осенью, какие преимущества имеет такая посадка и какие правила нужно соблюдать, чтобы получить двойной урожай.

Какие овощи можно посадить осенью

Осенью можно вырастить не все овощи, но некоторые из них хорошо справляются с зимним холодом и даже улучшаются от него. Вот перечень овощей, которые можно сеять осенью:

Свекла. Этот овощ растет долго. Зимой он не боится морозов. Осенью посеянная свекла дает урожай к середине лета. Корнеплоды маленькие и сочные. Подходят такие сорта: Бордо 237, Детройт, Пабло.

Редис. С этим овощем часто бывают проблемы. Не знаешь, когда сеять весной. Рано нельзя из-за влажной земли. Поздно тоже нельзя - растения цветут. Осенью таких проблем нет. Подходят такие сорта: Хельо, Сакса, Редар.

Репа. У этого овоща та же проблема, что и у редиса - цветение из-за длинного дня. Осенью посеянная репа успевает вырасти до плохого времени. Подходят такие сорта: Ланкастер, Гранат, Снежок.

Чеснок. Есть зимние сорта этого овоща. Их сажают за месяц до морозов. Можно использовать купленные семена или свои - с цветочных стрелок. Важно правильно выбрать время посадки, чтобы семена не проросли раньше времени, но хорошо прижились. Среди зимних сортов чеснока есть: Любаша, Софиевский, Альбик.

Морковь. Это самый подходящий овощ для посева под зиму. В семенах моркови есть эфирные вещества, которые не дают им быстро прорастать. За долгое время покоя семена очищаются естественным способом. Дождь смывает эфирные масла, морковь растет быстро и дружно. Подходят такие сорта: Нантская 4, Шантане, Витаминная 6.

Капуста. Чтобы получить самый ранний урожай, можно сеять капусту осенью в открытый грунт. Этот овощ не боится холода и заморозков. Растения начинают расти при небольшом тепле, не вытягиваются, не болеют от вредителей. Можно сеять любой вид: белокочанную, брокколи, цветную, пекинскую. Среди сортов капусты для осенней посадки есть: Золотая капля, Ранняя 1355, Снежная королева.

Лук. Осенью можно сажать не только лук на перо, но и репчатый - севком и семенами. Для посадки лучше выбирать мелкие луковицы - они не стрелкуются. Посев чернушки под зиму дает хорошие урожаи крупных луковиц к следующей осени. Среди сортов лука для осенней посадки есть: Стрела, Каратал, Барон.

Картофель. Весной сажать клубни - это тяжелая работа. Чтобы облегчить весенний сезон, можно сажать картофель осенью. Выбирать нужно самые ранние сорта семенного картофеля, которые дают урожай ровных, рассыпчатых клубней в начале лета. Например, Рокко, Ред Скарлет или Вектор.

Эти овощи не только выдержат морозы, но и дадут вам ранний урожай в следующем году. Например, чеснок, посаженный осенью, будет готов к сбору уже в мае, а картофель - в июне.

Какие преимущества имеет осенняя посадка

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ перед весенней, которые вы можете не знать. Например, овощи, посаженные осенью:

Начинают прорастать сразу после таяния снега и обгоняют своих “весенних” собратьев на несколько недель.

Дают два урожая: один весной или летом, а другой - осенью. Например, редис можно собирать дважды: в мае и в октябре.

Проходят “естественный отбор” и становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Только самые сильные и здоровые семена выживают зимой и дают качественный урожай.

Не требуют дополнительного времени на подготовку грядки и посев весной. Можно заняться другими работами на даче или просто наслаждаться природой.

Не нуждаются в поливе, прополке и подкормке до тех пор, пока не появятся всходы. Все необходимые условия для роста они получают от природы. Какие правила нужно соблюдать при осенней посадке

Осенняя посадка овощей не сложная, но требует соблюдения некоторых правил, чтобы обеспечить успешное прорастание и развитие растений.

Вот основные из них:

Грядку нужно подготовить заранее, за 2-3 недели до посадки. Ее нужно хорошо перекопать, убрать сорняки и добавить органические удобрения.

Овощи нужно посадить после того, как наступят первые морозы. Это предотвратит преждевременное прорастание семян и их гибель от замерзания.

Овощи нужно посадить плотнее, чем весной, на 30% больше обычной нормы. Это компенсирует возможные потери от зимовки и обеспечит хорошую всхожесть.

Овощи нужно посадить глубже, чем весной, на 2-3 см больше обычной глубины. Это защитит семена от пересыхания и перегрева.

Семена нужно предварительно обработать от болезней и вредителей. Для этого можно использовать раствор марганцовки, фитоспорина или других средств.

Грядку с посаженными овощами нужно обязательно укрыть слоем мульчи не менее 15 см. Мульчой может служить торф, опилки, солома, листья или другой материал. Она защитит семена от вымерзания, поддержит влажность и температуру почвы и предотвратит прорастание сорняков.

Грядку нужно открыть после того, как сошел снег и почва прогрелась. Это позволит растениям получить достаточно света и воздуха для развития.

Заключение