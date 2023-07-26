Как правильно прореживать свеклу и морковь
У моркови довольно мелкие семена, и зачастую ее сложно высеять с оптимальной густотой. А из соплодий свеклы обычно образуются несколько ростков близко расположенных растений. Загущенные посадки сильно снижают количество урожая, сказываются на форме, размере и вкусе овощей, поэтому важно их прореживать.
Подробнее об особенностях этого процесса «ФедералПресс» рассказал агроном Михаил Воробьев.
«Некоторые свеклу намерено сажают более густо, чтобы получить так называемую кучковую свеклу. Когда корнеплод достигает размера пятирублевой монеты, растение выдергивают, примерно, через одно. Далее молодой овощ используют в салатах и супах, а остальное продолжает расти. Важно, чтобы расстояние между корнеплодами составляло 5–7 сантиметров. То же касается моркови, чтобы ее рост ничего не стесняло», – сказал специалист.
Прореживать посадки, по словам Воробьева, лучше после дождя, когда почва влажная, и растения легко выдергиваются из земли. После все нужно обязательно еще раз полить.
В процессе продергивания неизбежно повреждаются корешки оставшихся в грядках овощей – необходимо восполнить водой недостаток питания, уточнил агроном.