Как правильно прореживать свеклу и морковь

«Некоторые свеклу намерено сажают более густо, чтобы получить так называемую кучковую свеклу. Когда корнеплод достигает размера пятирублевой монеты, растение выдергивают, примерно, через одно. Далее молодой овощ используют в салатах и супах, а остальное продолжает расти. Важно, чтобы расстояние между корнеплодами составляло 5–7 сантиметров. То же касается моркови, чтобы ее рост ничего не стесняло», – сказал специалист.