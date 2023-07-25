Какие мелочи придают дому неухоженный вид

Каждая женщина стремится к тому, чтобы обустроить дома уют и создать приятную атмосферу. Однако даже после генеральной уборки в квартире могут оставаться «углы», на которые не всегда обращают внимание. При этом свежий взгляд зашедшего на огонек гостя наверняка зафиксирует недочет, что может создать не самое лучшее впечатление о хозяйке.

© unsplash.com

Холодильник

Видео дня

Обычно в святая святых заглядывают только очень близкие люди. Однако некоторым приятелям может показаться, что помощь в сервировке стола вас только порадует. Тогда человек может заглянуть в холодильник, чтобы выставить какие-то продукты. Если там он увидит остатки недоеденных блюд, подтеки варенья или молока на дверце или увядшие овощи, впечатление о вас будет испорчено.

Зеркала

После уборки вещей, очищения поверхностей от пыли и влажной уборки пола, кажется, что квартира блестит чистотой. Однако многие забывают протереть зеркальные поверхности. При этом такие предметы привлекают свет, а значит и внимание находящихся в доме. Заляпанные зеркала с каплями косметики выглядят очень некрасиво и могут серьезно подпортить репутацию аккуратной хозяйки.

Сантехника

После того, как уборка в ванной комнате и туалете завершена, нужно обязательно окинуть взглядом сантехнику. Часто на металлических кранах остаются некрасивые разводы. Даже в идеально чистой комнате такой предмет будет бросаться в глаза и испортит все впечатление от помещения. Металлические предметы лучше обрабатывать специальными средствами. Однако, если их нет под рукой, можно взять обычную пекарскую бумагу и отполировать ей поверхность. Тогда краны снова будут блестеть.

Комнатные растения

Многие хозяйки любят выращивать дома цветы и красивые декоративные растения. Они всегда добавляют квартире уют, тепло, комната выглядит более живой. Однако все меняется, если растения не получают должной заботы. Покрытые пылью, завядшие цветы придают всему помещению неухоженный вид. То же самое касается кусочков земли, которые могут остаться рядом с горшком после поливки цветка. К этим предметам нужно относиться с особым вниманием.

Удлинители и выключатели