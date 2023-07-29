Ошибки в интерьере, из-за которых вам тесно в квартире

Если вы ощущаете себя тесно в квартире, возможно, дело не в квадратных метрах. Часто бывает так, что в малогабаритном жилье чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем в жилье с десятью комнатами. Причина — неправильные интерьерные решения.

© unsplash.com

Рассказываем о самых частых ошибках, которые делают вашу квартиру визуально меньше, в материале "Рамблера".

Видео дня

Неправильно расставленная мебель

Если мебели слишком много, она громоздкая и стоит так, что невозможно пройти, пространство становится нефункциональным и тесным. Что можно сделать?

Используйте встроенные системы хранения, а не отдельно стоящие.

Следите за расстояниями в проходах - между предметами должно быть минимум 60 сантиметров, а если человек крупной комплекции или пожилой, то еще больше, - около метра, чтобы было удобно передвигаться по квартире. Учтите и то, что должно быть свободное пространство перед шкафами, стиральной машиной, посудомойкой, чтобы открывать дверцы без препятствий.

Покупайте функциональную мебель, ориентируясь на ее габариты и размеры помещения: лучше качество, чем количество.

Слишком много декора на полках и стенах

Картины, вазы, сувениры из поездок, цветы, — декор придает жилью уюта, но может и захламлять пространство, если его в квартире слишком много. Создается ощущения беспорядка и дискомфорта. Освободите как можно больше поверхностей: так вы будете себя чувствовать дома гораздо спокойнее и свободнее.

Отсутствие зонирования

Чтобы в квартире было комфортно, нужно предусмотреть функциональные зоны: для готовки, принятия пищи, работы, игры с детьми. Даже если жилье маленькое, можно продумать, где и какие действия вы будете совершать. Посмотрите на свою квартиру: возможно, вам тесно, потому что негде сесть поработать или, например, стол для работы стоит там, где играют дети.

Много ярких цветов