Как понять, что кошку мучают боли: видео
Если вы заметили, что ваш питомец ведет себя непривычно, стоит насторожиться.
Изменения в поведении кошки часто сигнализируют о проблемах со здоровьем, в том числе, о наличии болевых ощущений.
На что стоит обратить внимание:
- Проследите за аппетитом и питьем кошки. Отказ от любимых лакомств и снижение интереса к еде – повод для беспокойства.
- Обращайте внимание на энергичность и игривость питомца. Вялость, замкнутость и отсутствие интереса к играм - признак плохого самочувствия.
- Присматривайтесь к особенностям движений кошки. Неестественные позы и хромота могут указывать на проблемы с суставами или мышцами.
- Проверьте, не пытается ли кошка чесать или кусать какую-либо часть тела. Локальный дискомфорт часто проявляется именно так.
При любых подозрениях на недомогание срочно покажите питомца ветеринару – только специалист сможет правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.
Об этом рассказали в видео на странице @Nedzvedskaya в TikTok.
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