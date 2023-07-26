Если вы заметили, что ваш питомец ведет себя непривычно, стоит насторожиться.

Изменения в поведении кошки часто сигнализируют о проблемах со здоровьем, в том числе, о наличии болевых ощущений.

На что стоит обратить внимание:

Проследите за аппетитом и питьем кошки. Отказ от любимых лакомств и снижение интереса к еде – повод для беспокойства. Обращайте внимание на энергичность и игривость питомца. Вялость, замкнутость и отсутствие интереса к играм - признак плохого самочувствия. Присматривайтесь к особенностям движений кошки. Неестественные позы и хромота могут указывать на проблемы с суставами или мышцами. Проверьте, не пытается ли кошка чесать или кусать какую-либо часть тела. Локальный дискомфорт часто проявляется именно так.

При любых подозрениях на недомогание срочно покажите питомца ветеринару – только специалист сможет правильно поставить диагноз и назначить адекватное лечение.

Об этом рассказали в видео на странице @Nedzvedskaya в TikTok.