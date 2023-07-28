Наконец урожай голубики - как на картинке! Маленький секрет агротехники, о котором не знают многие садоводы

Когда смотришь на рекламу голубики, то, любуясь обсыпными ветками, невольно сомневаешься — а не постановка ли?

У меня в этом году два первых куста дали отличный урожай! Как на картинке просто!

Как называются мои сорта — понятия не имею. Но они немного отличаются по вкусу, и разница во времени созревания — около недели.

И на плантации у меня еще три куста растут. Один из них — 'Нортлэнд', а два других — клоны первых двух. Как я заметил, первое цветение происходит на ветвях второго порядка (т.е. на третий год). Но обильное цветение — не раньше четвертого.

P.S. Пользуясь случаем, хочу сделать маленькую ремарку — никогда не обрезайте голубику весной! Она очень долго «плачет», и укороченные веточки значительно отстают в росте и часто высыхают.