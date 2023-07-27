5 средств, которые помогут избавиться от запаха в холодильнике

Неприятный запах, который возникает в холодильнике, может стать серьезной проблемой — такой аромат пропитывает свежие продукты и портит их вкус. Чем дольше откладывать чистку холодильника, тем сильнее будет становиться неприятный запах и тем сложнее его будет вывести.

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«Лента.ру» рассказывает, на что стоит обращать внимание при мытье холодильника в домашних условиях, а также публикует простые лайфхаки, которые помогут быстро избавиться от неприятного запаха.

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Как убрать неприятный запах из холодильника?

1. Найти источник

Чтобы справиться с неприятным запахом, в первую очередь нужно обнаружить и удалить его источник — выкинуть испортившиеся продукты, прочистить слив или убрать блюда, обладающие слишком резким запахом. После того как источник нейтрализован, можно переходить к мытью холодильника.

Причины появления неприятного запаха из холодильника:

продукты с резким запахом, не упакованные герметично: рыба, сыры с плесенью, морепродукты;

испортившиеся продукты: скисшее молоко, гнилые овощи и фрукты, стухшее мясо;

появление плесени — плесень и грибки могут возникнуть при неправильных температурных настройках);

вышедшая из строя система вентиляции;

засорение сливного отверстия.

Странный запах может возникать не только из-за испорченных продуктов или их неправильного хранения. В начале использования у новой бытовой техники может появиться запах пластмассы, металла или смазки — эти ароматы также впитываются в пищевые продукты и портят их вкус.

Перед тем как помыть холодильник, его нужно отключить от сети, а все продукты поместить в термосумку или емкость со льдом.

2. Тщательно помыть

Необходимо тщательно промыть все части холодильника: стенки и полки, ящики и уплотнители дверей. Для этих целей подойдет обычное средство для мытья посуды, хозяйственное мыло или специализированная бытовая химия.

Освежить внутренности холодильника помогут и обычные чистящие средства, которые можно купить в магазине, например, спреи или обычные влажные салфетки.

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3. Высушить

Не забудьте высушить все съемные полки и ящики перед тем, как вновь установить их в холодильник.

Топ-5 средств по очистке холодильника в домашних условиях

Если после уборки в холодильнике все равно остался неприятный аромат, можно воспользоваться специальными средствами, которые помогут от него избавиться.

Уксус

Раствор уксуса поможет быстро убрать неприятные запахи. Обратите внимание, что обрабатывать внутренности бытовой техники нужно именно раствором, а не чистым уксусом — слишком большая концентрация кислоты способна разъесть или повредить эмаль и пластиковые части холодильника.

Как приготовить уксусный раствор?

1. Налейте в обычный стакан воду комнатной температуры и добавьте одну столовую ложку уксуса, перемешайте жидкость.

2. Нанесите полученную смесь на любую мягкую тряпку: подойдет, например, кухонное полотенце или губка для мытья посуды.

3. Тщательно протрите смоченной в растворе тряпкой все части холодильника: стенки, поддоны и внутреннюю часть дверцы.

4. Откройте дверь холодильника и оставьте его проветриваться на несколько часов.

Лимонный сок

Еще один хороший способ, который поможет нейтрализовать неприятный запах, — лимонный сок. Выжатый сок нужно смешать с теплой водой в пропорции 1:2. Затем полученный раствор нанести на марлю, салфетку или ватку. После этого обработать все внутренние поверхности холодильника и вновь проветрить его в течение нескольких часов.

Лимонный сок поможет нейтрализовать, в частности, запахи чеснока и рыбы.

Нарежьте оставшийся лимон дольками, положите его в креманку или блюдце и оставьте в холодильнике на несколько дней. Также в небольшую миску можно положить цедру — она способна впитать в себя неприятный запах.

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Продукты-абсорбенты

Абсорбенты — продукты, которые способны впитывать в себя неприятные запахи. Их можно просто оставить в холодильнике на несколько дней, чтобы избавиться от раздражающего аромата. Чем больше площадь холодильника, тем больше абсорбентов потребуется — в идеале на каждой полке нужно оставить по блюдцу с такими продуктами.

Какие абсорбенты положить в холодильник?

нарезанный черный хлеб;

пищевую соду;

активированный уголь (чтобы эффект был лучше, уголь стоит растолочь);

яблочные дольки;

репчатый лук;

молотые кофейные зерна;

травы (например, базилик, мяту и тимьян).

При использовании натуральных абсорбентов важно следить, чтобы они не испортились сами по себе — меняйте блюдца с продуктами раз в несколько дней.

Нашатырный спирт

Это средство стоит использовать в случаях, когда запах слишком сильный, и справиться с ним с помощью остальных способов не получается. Нашатырный спирт эффективно удаляет жир с поверхности холодильника, убивает микробы, плесень и грибки, и при этом не оставляет разводов.

Нашатырный спирт поможет избавиться от неприятного технического запаха в новых холодильниках.

Как обработать холодильник нашатырным спиртом?

1. Добавьте несколько капель нашатырного спирта в стакан воды комнатной температуры.

2. Пропитайте полученным раствором марлю, ватный диск или любую тряпку.

3. Протрите полки и стенки холодильника. Чтобы обработать труднодоступные участки, раствор можно нанести на ватную палочку.

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4. Удалите остатки спирта со всех поверхностей с помощью сухого полотенца.

5. Оставьте холодильник открытым, чтобы он как следует проветрился. Для этого потребуется много времени — лучше всего оставить холодильник на сутки или хотя бы на ночь.

Обратите внимание, что при работе с нашатырным спиртом нужно соблюдать осторожность. Перед началом работы наденьте медицинскую маску и плотные резиновые перчатки — это поможет избежать раздражения кожи и дыхательных путей.

Искусственные поглотители запахов

Избавить холодильник от неприятного запаха помогут специальные устройства — существуют даже очистители воздуха, которые оборудованы функцией ионизации. Эти небольшие аппараты пропускают через себя воздух, фильтруют его и тем самым уничтожают вредные бактерии, а также удаляют из холодильника лишние ароматы.

Какие поглотители помогут убрать запах из холодильника? шарики с силикагелем (пакетики с такими шариками часто вкладывают в обувные коробки);

поглотители с таблетками активированного угля;

минерально-солевые поглотители (подобный кристалл следует мыть примерно каждые 8 недель);

поглотители-озонаторы;

сорбенты на липкой ленте.

Перед тем как использовать искусственные поглотители, ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте технику безопасности — в состав некоторых поглотителей входят химические вещества, способные оседать на продуктах.

Профилактика неприятных запахов в холодильнике

Самый простой и действенный способ не допустить появление неприятного запаха в холодильнике — превентивные меры. Для этого стоит периодически проверять, не хранятся ли в пищевых отсеках испорченные продукты или пища с истекшим сроком годности, а также проводить гигиеническую уборку раз в неделю.

Для того чтобы продукты с сильным запахом не пропитали остальную пищу, их лучше всего хранить в герметичных контейнерах.