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3 бесполезных удобрения для вашего огорода

Когда речь заходит о качественном урожае, без подкормок не обойтись. Однако многие дачники в попытке схитрить и сэкономить используют народные методы, которые оказываются совершенно бесполезны и могут привести к гибели урожая еще до того, как появятся первые всходы.

3 бесполезных удобрения для вашего огорода
© WomanHit.ru

Мы собрали топ народных удобрений, которые точно не стоит использовать.

Банановая кожура

Популярный метод среди современных дачников. Считается, что сладкий плод поможет насытить почву полезными элементами, тем самым помочь овощам и плодовым деревьям расти более активно. Опытные садоводы не согласны! Банан — скоропортящийся продукт, который и сам не всегда может похвастаться безобидными подкормками, а потому использовать его в качестве удобрения — сомнительная затея. Единственное, что вы получите, так это рой мошкары над гниющими корками.

Йод

Кормить почву йодом пытаются уже давно. Как полагают многие дачники, йод помогает предотвратить развитие различных инфекций. В каком-то смысле это действительно так, но чтобы убить возбудителей инфекции на квадратном метре земли потребуется целый стакан йода. Просто представьте, во что превратится ваш урожай, который только начал пробиваться из-под земли. Не делайте так.

Марганец

Еще один суперпопулярный народный метод борьбы со всевозможными почвенными грибками. Сам по себе раствор марганцовки полезен для набирающих рост растений, однако содержание полезных веществ в слабом растворе крайне мало, чтобы восполнить дефицит марганца и калия, а слишком насыщенный приведет к гибели растений. Идеально, если вы подберете подкормку в специализированном магазине, где вас проконсультирует специалист и подскажет, что необходимо в данное время года конкретно вашему огороду.