3 бесполезных удобрения для вашего огорода

Когда речь заходит о качественном урожае, без подкормок не обойтись. Однако многие дачники в попытке схитрить и сэкономить используют народные методы, которые оказываются совершенно бесполезны и могут привести к гибели урожая еще до того, как появятся первые всходы.

Мы собрали топ народных удобрений, которые точно не стоит использовать.

Банановая кожура

Популярный метод среди современных дачников. Считается, что сладкий плод поможет насытить почву полезными элементами, тем самым помочь овощам и плодовым деревьям расти более активно. Опытные садоводы не согласны! Банан — скоропортящийся продукт, который и сам не всегда может похвастаться безобидными подкормками, а потому использовать его в качестве удобрения — сомнительная затея. Единственное, что вы получите, так это рой мошкары над гниющими корками.

Йод

Кормить почву йодом пытаются уже давно. Как полагают многие дачники, йод помогает предотвратить развитие различных инфекций. В каком-то смысле это действительно так, но чтобы убить возбудителей инфекции на квадратном метре земли потребуется целый стакан йода. Просто представьте, во что превратится ваш урожай, который только начал пробиваться из-под земли. Не делайте так.

Марганец