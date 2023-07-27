Как ваш дом вредит здоровью: 6 опасных предметов

«Мой дом — моя крепость!» — к тому, чтобы эта поговорка стала правдой, стремятся все. Но иногда небольшие детали в квартире вредят здоровью.

© WomanHit.ru

Такая скрытая опасность есть почти в каждом доме, даже у самых щепетильных хозяек.

Видео дня

Снеки про запас

Часто даже те, кто следит за питанием, во время закупок еды приобретает что-то вкусненькое и вредное, «на всякий случай». Кто-то держит дома запас конфет: вдруг к чаю нагрянут неожиданные гости. Кто-то покупает лапшу быстрого приготовления, чипсы, консервы или орешки, вдруг готовить не будет возможности. Такие запасы подталкивают то и дело к ним обращаться. Идя мимо шкафа, достать немного орешков, съесть конфету. Эти незаметные калории вредят фигуре и мешают похудеть.

Освежитель воздуха

Ароматизированные аэрозоли содержат флататы — летучие токсичные вещества, они отрицательно влияют на работу сердца и легких, почек, печени, могут вызывать депрессию и головные боли. Поэтому специалисты рекомендуют заменить освежители на ароматические лампы, палочки или свечи.

Кондиционер

В жару этот бытовой прибор незаменим, но он может стать источником опасности. Дело в том, что в фильтре кондиционера накапливается грязь. Если не очищать фильтры ежегодно, когда сезон подойдет к концу, то в них начинают размножаться бактерии и вирусы. Когда кондиционер включится в следующем году, они сразу попадут в квартиру, вызывая постоянные простуды и грипп.

Пластиковые разделочные доски

Они быстро портятся, становясь пористыми. В трещинках и порезах размножаются бактерии, которые не вымываются во время мыться посуды, часто они приводят к отравлению. Повара никогда не используют пластиковые доски, предпочитая более надежные деревянные или каменные.

Губки для мытья посуды

Губка, которую вы используете каждый день на протяжении недели, содержит в 200 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза. Если не менять этот предмет, то вскоре бактерии с него переместятся на столовые приборы, адаптировавшись к моющим средствам. А так недалеко и до отравления.

Грязные простыни