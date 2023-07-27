Для ленивых: чем заняться на даче и не перетрудиться

Если вы не принадлежите к категории дачников, которые обожают свои грядки, где могут пропадать часами, мы решили собрать для вас топ занятий, которые и сил много не отнимут, и позволят зарядиться энергией, даже если вы приехали в свой загородный дом всего на пару дней.

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Прогулка на велосипеде

Отлеживаться в гамаке — не лучшая идея, тем более если погода отличная. Чтобы поддержать форму и насытиться кислородом после рабочих будней в душном городе, прогулка на велосипеде по окрестностям станет отличным времяпрепровождением. Запаситесь средством от комаров и отправляйтесь изучать местность, если не любите активный отдых, просто прогуляйтесь пешком — точно поднимите настроение и не будете испытывать проблем со сном.

Апгрейд кустов и клумб

Если у вас на участке есть живая изгородь или вы высаживаете только цветы, потратьте время на их обработку. Подравняйте форму кустарников, удалите сорняки в клумбах с любимыми цветами, но главное — ничего не делайте через силу. Ваша задача — наслаждаться процессом и красотой своих растений. Можете сделать в процессе симпатичные фото своих роз, чтобы разбавить свои отпускные фото яркими цветами. Работа на участке может приносить эстетическое удовольствие.

Готовим на гриле

Лучше сна на природе может быть только самостоятельно приготовленные блюда на гриле. Если ваш любимый человек или друзья умеют обращаться с мясом и овощами, возложите эту миссию на них, а сами займитесь сервировкой стола. Вы в принципе можете отправиться за город с целью ужина на природе, кто сказал, что ест только тот, кто хорошо работает на грядках?

Собираем натуральные ингредиенты