3 вида собак-обжор, склонных к ожирению

Радовать любимца шенячьими деликатесами нужно в меру. Ожирение для них чревато проблемами со здоровьем более опасными, чем для человека.

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Но есть породы, которые в группе риска с рождения: например, набор у них веса может быть связан с развитым обонянием или, напротив, неумением распознавать, сыта собака или нет.

В топе обжор, как рассказал кинолог порталу The Scotsman, такса, бигль и кавалер-кинг-чарльз-спаниель.

Первые две породы — охотничьи. И у таксы, и у бигля прекрасное обоняние, которое они в привычной домашней обстановке используют для поиска лакомств.

Их хозяевам кинологи советуют получше прятать все, что собаки могут съесть, а также быть более внимательными во время прогулки. Брать с земли кусочки еды и все, что удастся прожевать, они не побрезгуют.